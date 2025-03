Destapan razón por la que Petro insiste con polémica reforma a la salud: “Destruirlo todo”

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, habló en El Debate de SEMANA acerca de esta reforma y de las razones que tiene el presidente Petro para seguir insistiendo, pese a que en su momento fue rechazada y no ha recibido un gran apoyo.

Para argumentar su idea, Arbeláez puso de ejemplo lo que está pasando actualmente, señaló que muchos pacientes no reciben una atención adecuada, hay falta de medicamentos y las EPS están intervenidas, entre otras cosas.

La representante afirmó que la reforma a la salud está completamente “viciada” desde que se tramitó, una advertencia que han hecho varios sectores y que hasta el momento no ha sido escuchada.

En ese sentido, Arbeláez no ocultó que hay algunas falencias que se debe corregir y que es claro que el sistema no es perfecto, pero remarcó que no por esto se tiene que acabar y mucho menos de la manera en la que se está haciendo.