“Nos dieron la papayita”: Armando Benedetti responde si inició la campaña del petrismo para el 2026; revela detalles de la consulta popular

A. B.: Sí, este proyecto tiene muchas cosas positivas para los colombianos. Por ejemplo, que el pago del festivo vuelva a ser el 100 % y no el 75 %, como está ahora; que la jornada nocturna empiece a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche; que haya una estabilidad laboral en esos contratos de prestación de servicios; que los aprendices ganen y no sean esclavos; que los de las plataformas digitales tengan una vinculación de trabajo con seguridad social, y que las madres comunitarias tengan seguridad social; que las personas que tengan patologías con la menstruación, pues también puedan tener una licencia; el tema de la jornada agropecuaria; que la licencia de paternidad pase de dos a cuatro semanas. Entonces yo no se cómo el Congreso dice que no.