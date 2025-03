Consulta popular: el riesgoso camino que propone Petro para saltarse la discusión en el Congreso, ¿comenzó la campaña presidencial?

El presidente Gustavo Petro le dio un giro a lo que hasta ahora había sido su tesis frente a la posibilidad de que las reformas bandera de su gobierno no pasaran en el Congreso. El primer mandatario, en una alocución televisada este martes en la noche, ya no llamó a la “movilización permanente”, sino que le dio otra forma a la idea de sacar a la gente a las calles: la consulta popular.

El abogado constitucionalista Álvaro Forero aseguró que la idea de Petro es inviable porque el instrumento al que apela el presidente no está diseñado para la aprobación de leyes. “Para eso hay otros mecanismos constitucionales como el referendo, que sí permite la aprobación de una ley. La consulta popular tiene que preguntar temas específicos, prácticamente de sí o no, y una ley es un texto muy complejo para que se pueda aprobar con un sí o un no (...) Constitucionalmente, la consulta popular no es la vía”.