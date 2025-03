Petro amenazó con allanar bodegas “llenas de medicamentos” con Policía y Ejército: “Me van a decir que es una dictadura”

Además indicó en su intervención: “El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado ”.

“Entonces, estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión ”, dijo el jefe de Estado.

Además afirmó en el atril: “Toda EPS que quiera salirse del problema en que ya está, porque por eso quiebran una tras otra, que es ser aseguradoras financieras —y entonces tienen la obligación de las reservas técnicas y no cumplen porque es ahí donde se llevan la plata—, pues ahí entran en causal de disolución o de causal de intervención, pues les invito a que no sigan en ese problema, que se convierten en gestores farmacéuticos. Les daremos unas misiones, se les pagará por ellos, no los vamos a robar nosotros, pero no tendrán ya la función de intermediar los recursos de la salud que son públicos y son del pueblo colombiano”.