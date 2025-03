Consulta popular: Armando Benedetti confirmó cuándo llega al Senado el texto del Gobierno y cuántas preguntas tendría

El tono del primer mandatario no fue respetuoso con el Senado al que, en pocos días, según aseguró Benedetti, entregara su propuesta de consulta popular y que deberá votar para que esta pueda llevarse a las urnas. Petro aseguró que los parlamentarios vendieron “el corazón a la codicia. No tienen sentimientos. Ellos no son seres humanos”.

Y en todo amenazante advirtió incluso que el pueblo debería sacar a los congresistas de sus cargos: “El Congreso es sirviente del pueblo y no del gran capital y del dinero. La política no es servil, la política solo sirve para ser libre. El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo..No nos arrodillamos. No besamos manos. Así la oligarquía colombiana se crea su propia mentira de que somos una aristocracia. Hoy son los mismos que le ordenan al Congreso frenar las reformas... El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo y cuando instituciones enteras no pueden comprender a su propio pueblo, no pueden comprender sus necesidades mínimas, no pueden comprender su deseo democrático de dignidad en la vida misma. Entonces no entienden a Colombia, entonces están en contra de la realidad misma, viven en una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven”.