Gustavo Petro: 10 frases explosivas en la Plaza de Bolívar sobre la reforma laboral. “El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza”

1. “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo”

¿Gustavo Petro sufre un “bloqueo institucional”? Manuel José Cepeda advierte lo que se puede y lo que no en la consulta popular

El presidente se despachó contra el alcalde y quienes han hecho oposición a sus decisiones. “La dimensión de ese reto nos muestra la inmensa pequeñez de quienes han dirigido a Bogotá desde el punto de vista, no de la vida, sino de los negocios. Negociantes, traficantes, especuladores de tierras. Han dejado a 9 millones de personas sin agua”, dijo.

En otro aparte de su discurso gritó: “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo”.

2. “Llegó el momento de acabar con 100 años de soledad”

3. “Ni la muerte puede con el pueblo de Colombia”

“Cuando el pueblo hace crecer en su corazón… Nos lo enseñó Bolívar. Para gritarle al planeta entero que se acaban los monarcas, que se acababa la tiranía, que crecía en el ser humano lo más digno que puede tener y es su amor a ser seres libres, no esclavizados”, dijo Petro.

4. “Los parlamentarios han traicionado al pueblo”

Y se fue lanza en ristre contra ellos: “Han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia y lo han hecho por el dinero. Se han arrodillado al rico, y a un dios falso que es el dios dinero. No quieren que la madre comunitaria tenga un sueldo, que las mujeres de Colombia tengan una pensión merecida, después de criar a sus hijos, de darnos la vida”, aseguró.

El ministro del Interior Armando Benedetti: “A nosotros ya no nos importa si se hunde o no la reforma laboral”

Para Petro, los parlamentarios no tumbarán la laboral porque sea inconveniente o por las decenas de argumentos técnicos que se han expuesto en su contra, sino porque “el corazón se lo vendieron a la codicia. No tienen sentimientos. Ellos no son seres humanos”.