Presidente Petro se lava las manos con la situación de las EPS intervenidas: “A esos interventores no los puso el presidente”

Y siguiendo la misma línea de discurso que ha mantenido durante todo su gobierno, aseguró que el poder de la salud lo seguían teniendo las EPS, porque el Gobierno no había podido hacer la reforma a la salud. “En lo que hemos hecho no está la reforma a la salud porque es una ley, aunque muchas cosas se pueden hacer por decreto”.

Insistió el presidente que, aprovechándose de ese poder que todavía ostentan las EPS en el país, habían logrado que las que estaban intervenidas nombraran “a unos interventores que les hacían caso a los viejos dueños y por eso no hubo cambios, porque cambió el ‘ordeñador’ de la EPS, pero no cambió la lógica y estaban haciendo esa diablura con este Gobierno”, dijo Petro.

Pero la gran sorpresa en su intervención llegó cuando le preguntó en tono sarcástico a la mesa de ministros que quién había nombrado a esos interventores y luego señaló que “no fue el presidente”, porque, según él, había dado una orden “taxativa” de que las EPS no se podían entregar “ni a la politiquería” ni “a los negociantes”.

“Cuando los cambiamos, las EPS empezaron a funcionar mejor porque aquí hay una interferencia política en este gobierno e iba sucediendo hasta que Giovany, el superintendente, les cayó encima en medio del proceso de auditoría y se dio cuenta de que no habían dado la orden”, añadió el presidente.

Otra de las graves denuncias que hizo el mismo presidente sobre el episodio de la insulina del fin de semana pasado es que “había dentro de los mismos funcionarios del Gobierno algunos que no querían que se encontraran los medicamentos” y que si no hubiera sido por la llegada del superintendente “la medicina no hubiera aparecido”.