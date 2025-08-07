Vicky Dávila dice que “faltan 365 días para que se acabe este Gobierno corrupto y para que se vaya Petro”

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, dedicó este jueves, 7 de agosto, un sentido mensaje a los soldados de Colombia, en el marco de la conmemoración del día del Ejército Nacional, donde resaltó el trabajo de hombres y mujeres que hacen parte de la institución.

En su pronunciamiento, a través de las redes sociales, también aprovechó para enviar un mensaje a los colombianos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le restan 365 días al frente de la administración del país y que esperan que se vaya el 7 de agosto de 2026.

“Faltan 365 días para que se acabe este gobierno corrupto, hoy se conmemora la valentía de nuestro Ejército que selló nuestra libertad, en la Batalla de Boyacá, en 1819″, señaló la precandidata en un video publicado a través de sus redes sociales.

Dávila manifestó que después de 206 años, “nos vemos obligados a rescatar a Colombia”, haciendo énfasis en el gobierno de Petro, del cual ha sido bastante crítica a los largos de estos tres años, sobre todo ahora como aspirante a la presidencia de la República en 2026.

“Estamos a nueve meses de todo o nada, de rescatar juntos a Colombia, de tomar otro rumbo o ver cómo se hunde nuestro país con todos nosotros adentro”, resaltó la periodista, al tiempo que mencionó aspectos para sacar adelante, como la propia seguridad, que se encuentra debilitada.

¡Faltan 365 días para que se acabe este Gobierno corrupto y para que se vaya Petro!



La Batalla de Boyacá en 1819 selló la LIBERTAD de Colombia. Hoy, 206 años después, nos vemos obligados a rescatar al país. En un año los valientes seremos Gobierno y nuestro destino tomará otro… https://t.co/R4R5O7hfp9 pic.twitter.com/TpuJ34TLSS — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 7, 2025

“Se acaba la paz y total y vamos de frente contra los narcos, los extraditaremos de manera exprés y les quitaremos los bienes y la plata”, señaló la aspirante presidencial, al hacer referencia también a rescatar la fuerza pública, que se ha visto “amarrada” y “humillada” en este gobierno.

Aseguró que el país, y la fuerza pública, contará con toda la tecnología suficiente para enfrentar a los criminales, además de la colaboración ciudadana y cooperación internacional con los países aliados, que abarque la inteligencia, el entrenamiento y el equipamiento.

“Nuestros soldados y policías tendrán seguridad jurídica y bienestar. Al final de su servicio tendrán casa y educación para sus hijos. Haremos el Plan Colombia 2.0″, resaltó Vicky Dávila, quien también se refirió al sistema de salud, que será clave para los colombianos en medio de la incertidumbre.

“La prioridad será la vida, la salud, serán los pacientes, será el personal médico. De la mano de los expertos y técnicos avanzaremos en la solución y cuidaremos como un tesoro los 107 billones de pesos del presupuesto del sector de la salud”, señaló Dávila.

Aseguró que también se buscará “rescatar a los jóvenes sin oportunidades”, convertirse en un gobierno que les ayude a “conseguir su primer empleo”, que les ayuden con créditos para emprender, para vivienda, que se puedan llevar por un círculo “virtuoso”, que les permite tener “futuro”.

Destacó que se buscará rescatar el crecimiento económico “con un plan sólido”, donde estén incluidos los empresarios y los emprendedores, resaltó que se impulsará la infraestructura, la vivienda, el comercio, el agro y, por supuesto, el turismo. “Vamos a cuidar la plata de los colombianos”, dijo.

Vicky Dávila durante la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Carta a los soldados de Colombia

En la carta a los soldados colombianos, la precandidata presidencial les rindió honores y les hizo un llamado a defender “la democracia, la libertad, el orden y las instituciones, defendiendo la Constitución y al pueblo”.

“No podemos perder el país. Sé que están humillados, sin moral, empobrecidos, sin el respaldo del gobierno, sin equipo, sin inteligencia. Sé que los asesinan, los hieren, los secuestran impunemente. Sé que los criminales han tenido beneficios y ustedes desengaños. Los han dejado solos, pero los ciudadanos, los ciudadanos seguimos firmes”, les dijo Dávila.

Criticó los cese al fuego decretados por el Gobierno del presidente Petro con diferentes grupos criminales, asegurando que a través de estos “les amarró las manos y los mantiene amenazados”.

“Sé que el comandante en jefe que tienen no es digno de conducir la tropa, pero Colombia es más que Petro y más que este gobierno corrupto. Y ustedes son un ejemplo de valor y una luz en medio de la noche”, destacó la precandidata.

“Me empeñaré en darles garantías jurídicas a nuestras Fuerzas Armadas, para que puedan seguir cuidando la vida de los colombianos, sus bienes, el territorio y la seguridad nacional. Ustedes necesitan una justicia justa, no un tribunal diseñado por el enemigo. Me empeñaré en darles bienestar”, dijo.

Insistió en que “vamos juntos a rescatar a Colombia y a combatir el crimen con autoridad, con la fuerza legítima del estado, haciendo lo que toca, respetando la ley sin abusos. Tendremos un país seguro. Estaré de su lado y del lado de las víctimas, no de los criminales”.

Hoy, 7 de agosto, es el día del Ejército Nacional y esta es MI CARTA en honor a los soldados.



Cada día del próximo año será un día menos de esta pesadilla. Sé que ustedes siempre estarán del lado de la Constitución y de los colombianos. Colombia es más que Petro, y su Gobierno… pic.twitter.com/DgvPfznl9w — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 7, 2025