Vicky Dávila fijó su posición de cara a una consulta de la derecha para escoger a un candidato único presidencial: fue clara y precisa

La precandidata Dávila fue enfática en decir que no cierra las puertas a esa posibilidad, pero que aún es muy pronto para hablar de ello. No obstante, señaló que, por el momento, hay un propósito superior que se llama “rescatar a Colombia”.

Así funciona el plan ‘cuatro por cuatro’ de Vicky Dávila

“Nosotros no podemos seguir permitiendo que se vayan 80 billones de pesos a los bolsillos de los corruptos cada año, mientras la gente se nos muere de hambre. Esos corruptos tienen que ir a la cárcel, normal, no tener rebajas, y les tenemos que quitar todos los bienes para volver eso plata líquida que vaya a alimentar a los que no comen, darles educación a los que no la tienen, salud a los que no están siendo atendidos, ni recibiendo medicamentos; a los que quieren un emprendimiento", señaló Dávila en El Debate.