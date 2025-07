Vicky Dávila habla del sentido del fallo en el caso de Uribe: “Esperemos que la jueza falle en derecho”

La etapa de juicio terminó, luego de 67 sesiones, con la intervención del expresidente Uribe, quien pidió que se emita fallo absolutorio por todos los cargos de fraude y soborno por los que fue acusado por la Fiscalía General.

Al finalizar sus alegatos, Uribe le dijo a la jueza: “Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme”, esto luego de exponer durante dos días las presuntas irregularidades que se presentaron en la etapa juicio y en la legalidad de las pruebas, para concluir que es inocente.

La juez 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, estudia los argumentos de las partes y dará el sentido del fallo en el proceso contra Uribe.

En El Debate, de SEMANA, la candidata presidencial Vicky Dávila fue consultada por su opinión respecto a este caso. “No se necesita militar en el partido de Uribe. No se necesita ni siquiera ser uribista, se necesita ser objetivo. En el caso de nuestro cuando ejercía yo mi función como periodista, lo hicimos de manera objetiva, seria, periodística, de hecho ni siquiera editamos las piezas para que los colombianos pudieran conocerlas completas y no pedacitos sesgados tratando de montar la narrativa de que Uribe era culpable y la conclusión es muy sencilla, no existe una sola prueba contra el expresidente Álvaro Uribe en el expediente, no existe. También los colombianos lo vieron en el juicio”.

“Una jueza muy hostil, una fiscal del caso muy hostil y un expresidente que a mi juicio ha puesto la cara, ha dado ejemplo. Cualquier país le hubiera dado asilo político a Álvaro Uribe por esa persecución. Y sin embargo, él no escogió ese camino. Escogió el camino de presentarse, de someterse a la justicia. Entonces, decir qué va a suceder es muy difícil. Yo no tengo una bola de cristal”, aseguró Dávila.

De todas maneras, apuntó Dávila, hay dos caminos. “Si lo condenan lo van a condenar sin pruebas y será un juicio político a Álvaro Uribe y será una condena política nefasta para la historia de Colombia. Sin lugar a dudas y para mí será la forma de concretar la venganza contra Álvaro Uribe que combatió a los criminales con firmeza durante sus dos gobiernos y enfrentó a la extrema izquierda que ha gozado de impunidad, que además hoy nos gobierna y lo hizo con determinación. Esa sería concretar el gran plan de venganza contra Álvaro Uribe por lo que hizo y lo que representó”.

Vea la entrevista completa con Vicky Dávila, candidata presidencial:

“Si es en en derecho el fallo, el fallo tiene que ser absolutorio. Y aunque hubo mucha hosti hostilidad por parte de la jueza, quiero pensar que ella sabe que debe fallar y tiene que fallar solo en derecho. El expresidente Álvaro Uribe no tiene más derechos que los demás colombianos, no necesita ni puede tener más garantías que los demás colombianos frente a la justicia, pero tampoco menos. Y a él no lo pueden condenar sin las pruebas. A ningún colombiano. Entonces, guardo la esperanza de que la jueza sea profesional a pesar de que se le nota su animadversión por el expresidente Álvaro Uribe”, agregó.

Bajo cualquier escenario, dijo la aspirante presidencial, habrá repercusiones en las elecciones de 2026 en Colombia. “Esperemos a ver qué va a pasar, pero sin lugar a dudas esto va a repercutir en inmensamente en la campaña política entre otras cosas, porque cuando fue abierta la investigación en contra del expresidente, qué curiosidad, también estábamos en campaña política. Eran las elecciones del 2018, estaba Iván Duque como candidato, a pocos días de las elecciones abrieron la investigación contra Uribe. Luego, cuando gana Duque y se va a posesionar, llaman a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. Hemos visto en toda esta precampaña el juicio, todo este contra el expresidente juicio público y ahora estamos en presencia de lo que será la sentencia absolutoria o condenatoria”.

“Yo respaldo la labor de los jueces, de los fiscales, de los investigadores, de los magistrados, los respeto. En una democracia como la de Colombia tenemos que respetar y cubrir, proteger esa institucionalidad. Pero aquí hemos visto todos los colombianos. Antes el expediente era reservado, pero ahora después del juicio, pues todo este caso se volvió público Uribe no ha terminado, yo creo que hay Uribe para rato, se lo digo con toda sinceridad. El país sabe muy bien lo que le han hecho”, agregó Dávila.