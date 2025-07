Álvaro Uribe asegura que en 20.000 interceptaciones a su teléfono no hay una prueba de que él diera la orden de buscar o comprar testigos

El expresidente Álvaro Uribe afirmó que en más de 20.000 interceptaciones que le hicieron a su teléfono no lograron probar que haya dado la orden de buscar testigos. “Por mi mente no ha pasado la idea de engañar a la justicia”, dijo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SFh3gg4J8W

“En ninguna parte de esas 20.000 intercepciones aparece que yo hubiera pedido mentir o callar. En ninguna de esas 20.000 interceptaciones aparece que yo hubiera ofrecido comprar testigos, pagarle a testigos. En ninguna de esas interceptaciones aparece que yo hubiera tenido la intención siquiera de engañar a la justicia. Ciudadanos, Por mi mente no ha pasado la idea de sobornar testigos, jamás la idea de engañar a la justicia".

“¿Yo cómo iba a saber desde antes que el abonado era el señor Uribe Vélez?”, dijo en su testimonio ante la Fiscalía. Según Álvarez, él comentó la situación a sus superiores una vez se dio cuenta de que la persona que estaba siendo escuchada no era el parlamentario, sino el exmandatario. ”Informé. No es A es B. Se informó al gerente del caso. Se informó a la autoridad competente”, señala. La gerente del caso era en ese momento la funcionaria Clara López. Y también, según él, estaba enterado el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Cortés.

Como se sabe, el caso pasó de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. La defensa de Álvaro Uribe argumentó que esas interceptaciones, por la forma irregular en que habían sido tomadas, no deberían ser tomadas en cuenta. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la petición de la defensa y consideró válidas las grabaciones.

“Un montaje”

“La infamia para combatirme no tiene límite. Ya Noticias Uno anuncia otro montaje. No tienen arma política distinta que la trampa judicial. Se buscaron dos testigos para que me acusen de haber interferido un procedimiento aduanero contra una empresa textil en la que tendría intereses Pitufo”, sostiene.