El 28 de julio se conocerá el sentido del fallo en el juicio que afronta el expresidente Álvaro Uribe

El próximo lunes 28 de julio se conocerá el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

La etapa de juicio terminó, luego de 67 sesiones, con la intervención del expresidente Uribe quien pidió que se emita fallo absolutorio por todos los cargos de fraude y soborno por los que fue acusado por la Fiscalía General.

Al finalizar sus alegatos, Uribe le dijo a la jueza: “señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme”, esto luego de exponer durante dos días las presuntas irregularidades que se presentaron en la etapa juicio y en la legalidad de las pruebas, para concluir que es inocente.

La juez 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, se tomará tres semanas para estudiar los argumentos de las partes y dar el sentido del fallo en el proceso contra Uribe.

“Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones”, aseveró el exmandatario durante su intervención en la tarde de este martes.

El exjefe de Estado aseguró que quedó más que probado que le dio instrucciones precisas al abogado Diego Cadena con el fin que corroborara las versiones que le habían llegado sobre un grupo de testigos que querían retractarse.

“Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva”, dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al finalizar sus alegatos de conclusión. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/LJJ7GZWEJa — Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2025

“Yo no dije vayan a buscar testigos en las cárceles para desacreditar al senador Cepeda. Yo pedí verificaciones precisas sobre informaciones precisas que me llegaban. Señora juez, esa llamada del 22 de marzo a Juan Guillermo Villegas muestra que siempre pedí la verdad por teléfono antes”, añadió Uribe.

En sus alegatos, el expresidente manifestó que ningún testigo pudo soportar la tesis de la Fiscalía General frente al ofrecimiento de beneficios o ayudas económicas a cambio de lograr la retractación que iba a ser presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Yo no ofrecí beneficios ni pedí que se ofrecieran. Yo no fui informado de unos pagos de unos giros a testigos Y yo creo que eso quedó claro aquí y me implicó una contradicción con la señora fiscal que quise manejar de la manera franca, pero totalmente respetuosa con ella como representante de la justicia y como mujer (...) Yo no fui informado que desde la reunión del 22 de marzo en La Picota se habló de acción de revisión”, explicó.

“Cuando me informan, y en el apremio de cumplir en el Senado y en el apremio de no llegar tarde al Senado, le respondo al doctor Diego Cadena que ya que él está facultado, que entonces proceda. Después de que me había dicho que siempre se había pedido la verdad, en lo que creo es que aquí dijo Carolina Vargas Villamil que nunca se oyó que él pidiera mentir o callar, que nunca se oyó que yo pidiera”, aseveró el expresidente al hacer referencia a una de las consideradas pruebas clave de la Fiscalía General.

“Sea cual sea la decisión, la aceptaremos”, dijo Iván Cepeda tras el fin del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/2YSAA5if2A — Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2025

Al final de la audiencia, el senador Iván Cepeda, quien es una de las víctimas de este proceso penal, aseguró que sea cual sea la decisión que tome la jueza en primera instancia la acatarán.

“Tenemos plena conciencia que hemos actuado de una forma recta, en que la verdad y la justicia están de nuestro lado (...) Creemos firmemente que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe ser condenado por la totalidad de los cargos”, aseveró el congresista.

El caso Uribe

Se trata de un caso que lleva más de 13 años en los tribunales y que ha dado giros inesperados. El primero de ellos fue que de un plumazo en la Corte Suprema de Justicia, el senador Iván Cepeda pasó de acusado a víctima cuando le cerraron el proceso y, al mismo tiempo, se lo abrieron a Uribe Vélez.

Además, fue validada como prueba una interceptación telefónica contra el expresidente cuando esta había sido legalmente autorizada para escuchar al senador Nilton Córdoba Manyoma y no contra Uribe Vélez.

El caso empezó en la Corte Suprema y cuando el expresidente Uribe se retiró del Congreso y perdió el fuero, paso a la justicia ordinaria. En donde, durante la administración del fiscal Francisco Barbosa, se presentaron dos solicitudes de archivo que fueron negadas.

Luego, con la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, el caso dio un giro y la entidad decidió acusar al expresidente Uribe.