Vicky Dávila advierte que “ahora hay petrotibios”

Dávila estaba refiriendo su opinión sobre la también aspirante presidencial Claudia López y, posterior a ello, acuñó este término. "Hay que mirar sus redes hoy, porque a ella hay que calibrarla día a día. A veces era de centro, luego se volvió petrista, en realidad siempre ha sido petrista, votó por Petro en el 18, votó por Petro en el 22, dijo que volvería a votar por Petro, es camaleónica, es incoherente totalmente, no es confiable, yo no conozco una política más incoherente que Claudia López“, aseguró, inicialmente.

“Necesitamos a alguien firme, pero honesto a toda prueba en el gobierno, que tenga carácter, que tenga determinación, que haga lo que toca y yo sé que tenemos que pensar en una unión, pero tenemos que ver esa unión en qué momento, de qué manera y con quién porque no podemos estar uniéndonos con enmascarados. Eso no se puede, con disfrazados, con lobos vestidos de oveja. Eso es muy peligroso para el país. No podemos caer más en esa trampa”, acentuó la candidata sobre el particular.