Vicky Dávila dice que pedirá en extradición a Álex Saab y señala que “tendrá condiciones severas” en una cárcel en Colombia

La candidata presidencial del Movimiento Valientes quiere que la ficha de Nicolás Maduro responda por sus procesos en el país.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 12:28 a. m.
Vicky Dávila dice que pedirá en extradición a Alex Saab si llega a la Presidencia.
Vicky Dávila dice que pedirá en extradición a Alex Saab si llega a la Presidencia.

Vicky Dávila, candidata por el Movimiento Valientes, aseguró que, si gana la Presidencia, Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, tendrá que responder por sus procesos en Colombia.

De acuerdo con la aspirante de la Gran Consulta por Colombia, lo pedirá en extradición para que se “pudra” en una cárcel.

"El bandido de Alex Saab, testaferro del reo Nicolás Maduro, tendrá que responder por todos sus procesos en Colombia y lo pediremos en extradición a Venezuela para que se pudra en una cárcel colombiana", escribió Dávila en su cuenta de X.

Según la candidata, Saab tendría “condiciones severas” en su reclusión, similares a las de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Además, le dijo que tendrá comida, lanzando una crítica a su gestión de las cajas Clap en Venezuela.

“Lo vamos a tratar como Estados Unidos trata a Maduro… Tendrá condiciones severas. Aquí recibirá su alimentación, pero hay que reconocer que no tuvo esa decencia con los venezolanos a quienes les tramitaba comida podrida con los Clap", dijo.

Finalmente, Dávila dijo que ella no le “conviene” al señalado testaferro de Maduro, por lo que él “haría lo que sea con tal de que no sea” la presidenta de Colombia.

“No le convengo a Saab y por eso haría lo que sea con tal de que no sea yo. Vamos a ganar La Gran Consulta y vamos a ganar la presidencia", concluyó en sus redes sociales.

En los últimos días, Saab y su esposa, Camilla Fabri, cruzaron varios trinos con la candidata presidencial colombiana.

En uno de ellos, Dávila calificó a Fabri de “bandida” y le dijo que Saab estaba libre “porque sirvió de pieza de cambio de presos políticos del régimen”.

“De lo contrario, estaría pudriéndose en Estados Unidos en una cárcel por ser el testaferro de Maduro. Ustedes se han robado la plata de los más pobres en Venezuela. Un día pagarán, mafiosos", manifestó la aspirante.

