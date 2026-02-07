Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

La precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a la revelación de SEMANA sobre los planes terroristas que tiene el ELN y que incluyen, entre otras cosas, seguimientos en su contra.

A través de su cuenta de X, la integrante de la consulta de la Gran Colombia le mandó un mensaje directo a Antonio García, cabecilla de esta guerrilla, y dejó en claro que ni este tipo de situaciones la van a amedrentar de cara a su objetivo de llegar a la Casa de Nariño.

Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes Foto: ESTEBAN VEGA

“Al bandolero Antonio García y a toda su cuadrilla de narcos, les digo, sus seguimientos criminales no me asustan, ni me detienen“, escribió.

Incluso, Dávila advirtió que si gana las elecciones y se convierte en la primera mujer presidenta de Colombia, uno de sus principales objetivos será combatir al grupo armado y extraditar a Estados Unidos a cada uno de los miembros que estén en el máximo nivel, como es el caso de García.

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

“Los bandidos del ELN son cobardes siguiendo a unas mujeres, mamás, trabajadoras y opositoras. Miserables“, sostuvo.

En su mensaje, además, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se extremen las medidas de cuidado hacia quienes representan a la oposición, recordándole que ya en su momento asesinaron a un precandidato presidencial.

“A Petro le pido garantías para la oposición en la campaña. Ya asesinaron a Miguel Uribe, ¿va a permitir que nos asesinen a María Fernanda Cabal y a mí o a cualquier otro candidato?“, concluyó la también periodista.

De acuerdo con informes de los grupos de inteligencia de la Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares conocidos por SEMANA, el ELN está intentando sembrar una amenaza en Bogotá, lo que se traduciría en atentados, infiltraciones a universidades y maniobras para interferir en las elecciones.

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Dentro de los planes de la guerrilla resaltan dos nombres a los que les están haciendo seguimientos: Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, quienes han tenido duros cuestionamientos en contra del Gobierno y su política de Paz Total.

Por lo mismo, no se descarta que las vidas de la precandidata presidencial y la congresista estén corriendo peligro. "Nunca había visto unos seguimientos tan bravos como los que les hicieron a ellas", indicó una fuente al frente de la investigación.

Hasta el momento y tras la revelación hecha por SEMANA, nadie del Gobierno se ha pronunciado para informar sobre posibles medidas que permitan impedir este plan que tiene el ELN de cara a las elecciones del 2026.