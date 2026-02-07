Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

La precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a la revelación de SEMANA sobre los planes terroristas que tiene el ELN y que incluyen, entre otras cosas, seguimientos en su contra.
A través de su cuenta de X, la integrante de la consulta de la Gran Colombia le mandó un mensaje directo a Antonio García, cabecilla de esta guerrilla, y dejó en claro que ni este tipo de situaciones la van a amedrentar de cara a su objetivo de llegar a la Casa de Nariño.
“Al bandolero Antonio García y a toda su cuadrilla de narcos, les digo, sus seguimientos criminales no me asustan, ni me detienen“, escribió.
Incluso, Dávila advirtió que si gana las elecciones y se convierte en la primera mujer presidenta de Colombia, uno de sus principales objetivos será combatir al grupo armado y extraditar a Estados Unidos a cada uno de los miembros que estén en el máximo nivel, como es el caso de García.
“Los bandidos del ELN son cobardes siguiendo a unas mujeres, mamás, trabajadoras y opositoras. Miserables“, sostuvo.
En su mensaje, además, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se extremen las medidas de cuidado hacia quienes representan a la oposición, recordándole que ya en su momento asesinaron a un precandidato presidencial.
Al bandolero Antonio García y a toda su cuadrilla de narcos, les digo, sus seguimientos criminales no me asustan, ni me detienen. Como presidente los vamos a combatir, y a extraditar a EEUU.— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 7, 2026
Los bandidos del ELN son cobardes siguiendo a unas mujeres, mamás, trabajadoras y… pic.twitter.com/jPjZY4gGeS
“A Petro le pido garantías para la oposición en la campaña. Ya asesinaron a Miguel Uribe, ¿va a permitir que nos asesinen a María Fernanda Cabal y a mí o a cualquier otro candidato?“, concluyó la también periodista.
De acuerdo con informes de los grupos de inteligencia de la Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares conocidos por SEMANA, el ELN está intentando sembrar una amenaza en Bogotá, lo que se traduciría en atentados, infiltraciones a universidades y maniobras para interferir en las elecciones.
Dentro de los planes de la guerrilla resaltan dos nombres a los que les están haciendo seguimientos: Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, quienes han tenido duros cuestionamientos en contra del Gobierno y su política de Paz Total.
Por lo mismo, no se descarta que las vidas de la precandidata presidencial y la congresista estén corriendo peligro. "Nunca había visto unos seguimientos tan bravos como los que les hicieron a ellas", indicó una fuente al frente de la investigación.
Hasta el momento y tras la revelación hecha por SEMANA, nadie del Gobierno se ha pronunciado para informar sobre posibles medidas que permitan impedir este plan que tiene el ELN de cara a las elecciones del 2026.