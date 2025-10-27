Suscribirse

Wally contra todos: el influencer arrasa en la consulta de la izquierda y lanza insultos a diestra y siniestra. Esto ha dicho

En la cuenta de X, el abogado se ha despachado contra varios. “Dilo sin llorar, bobito”, “sujeto despreciable”, “Llórelo. Cagón”.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Wally. @MeDicenWally
El influencer @MeDicenWally se ha despachado en X, tras su victoria este domingo. | Foto: x @MeDicenWally

El candidato presidencial elegido en la consulta de la izquierda, Iván Cepeda, compartió este domingo una decisión que tomó para la campaña presidencial. “No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultos y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto en Colombia y el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado", dijo.

No habían pasado 24 horas y esa promesa que el líder de la izquierda ha cumplido cabalmente para su campaña, no era seguida por quien ha sido hasta ahora su más entusiasta promotor: Wally. El abogado e influencer fue la gran sorpresa de la consulta de la izquierda de este domingo.

En el último boletín, el 51, aparece en el tercer lugar con 137.821 votos, el equivalente al 5,89 % de la votación total. Walter Alonso Rodríguez apenas fue superado por dos personas: el polémico Pedro Flórez, quien es señalado de ser cercano al Clan Torres y el dirigente de izquierda Wilson Arias.

La votación de Wally es muy significativa y realmente representa un fenómeno electoral en estos tiempos. Demuestra el enorme poder que en la época de las redes sociales tienen los influencers, y especialmente el impacto que las voces más radicales de ese espectro digital realmente tienen en la población.

Pero mientras Cepeda daba un discurso de mesura, Wally empuñaba la palabra para hacer todo lo contrario. Se podría decir que no se tomó su triunfo con humildad. Desde el domingo, el tono de sus mensajes ha sido bien elevado.

Por ejemplo, al concejal Julián Sastoque le contestó: “Dilo sin llorar, bobito. Ponte tu capa a ver si sigues engañando a la gente”. Sastoque justamente había criticado la grosería con la cual había manejado su cuenta en las últimas horas. Y lo había llamado “el outsider de Temu”. En otro trino, Wally le dijo “llórelo, cagón”.

De esa lengua no se salvaron ni los de su propia colectividad. "Me alegra que se haya quemado Agmeth Escaf. Sujeto despreciable. Gracias Colombia", escribió.

“Ni es despreciable, ni se quemó como afirmas. Al contrario. Sin maquinaria, sin ser parte de ningún clan, sin haberle robado un peso a nadie y sin difamar a nadie (como ustedes) está ahí y sigue ahí. Firme. No necesita andar hijueputeando a todos para ser senador, por fortuna”, le contestó María Antonia Pardo, quien fue una de las estrategas de comunicaciones de la campaña Petro y fue pareja de Escaf.

En otro trino, le contestó a otro twitero “Bobo hijueputa”.

