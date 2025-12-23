Salud

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Debido a esta situación, las autoridades sanitarias reforzarán las medidas para evitar la propagación del virus.

Redacción Salud
23 de diciembre de 2025, 7:25 p. m.
El virus ha llamado la atención de las autoridades de todo el mundo.
El virus ha llamado la atención de las autoridades de todo el mundo.

Este martes, 23 de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron el primer caso del virus influenza AH3N2, variante K (J.2.4.1), en Colombia.

De acuerdo con un comunicado de las instituciones, el caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves como fiebre, rinorrea y tos. Poco antes, había estado en un crucero en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Las autoridades han hecho un llamado para que se refuercen las medidas. Foto: Agencia 123rf

La identificación fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del INS.

“Hasta el momento, no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado del virus en el país”, dice el comunicado.

INS confirmó llegada de los virus A(H1N1) y A(H3N2) a Colombia: estas son los cuidados que debe tener en cuenta

El INS y el Ministerio de Salud recordaron que la vacuna contra la influencia continúa, por lo menos por ahora, siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes.

Para evitar la expansión de más casos en el país, las autoridades sanitarias han hecho un llamado para aumentar las medidas de autocuidado como, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar.

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?
Hay alerta en todo el mundo por el posible incremento de este virus. Foto: Pixabay

Asimismo, se recomienda mantener con ventilación adecuada los espacios cerrados, usar el tapabocas cuando se tengan síntomas respiratorios y evitar estar con contacto con población vulnerable.

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

De igual manera, recordaron que en caso de tener algún síntoma, lo más aconsejable es realizar un aislamiento mínimo de tres días. Además, se debe evitar enviar a los niños enfermos a jardines o colegios.

Las dos instituciones reiteraron que, por ahora, la vacunación sigue siendo la medida más efectiva de protección, por lo que se recomienda su aplicación, ya que reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad.

“El país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio fortalecido, que permite la detección temprana de virus respiratorios y la adopción oportuna de medidas de control”, indicaron en el comunicado.

Por último, la cartera de Salud y el INS precisaron que mantendrán la información actualizada, especialmente en lo que tiene que ver con el posible aumento de los casos.

