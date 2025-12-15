INS confirmó llegada de los virus A(H1N1) y A(H3N2) a Colombia: estas son los cuidados que debe tener en cuenta

Las autoridades sanitarias del país reportaron que dos subtipos del virus de la influenza A —H1N1 y H3N2— están circulando de forma paralela en distintas regiones de Colombia, situación que corresponde al patrón típico de esta época del año, cuando se presentan variaciones climáticas y mayor movilidad de personas.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) difundieron la información en el marco de la vigilancia epidemiológica nacional, y resaltaron que la presencia de ambos virus respiratorios no es inusual, aunque sí exige atención, especialmente en grupos más vulnerables.

Según los reportes oficiales de vigilancia centinela más recientes, la circulación de los subtipos A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) continúa en el país, con detecciones consistentes en las últimas semanas epidemiológicas. Estos subtipos, junto con la influenza B de menor frecuencia, han sido identificados en muestras de pacientes con infecciones respiratorias.

Llamado a la vacunación y recomendaciones de autocuidado

Las entidades de salud insistieron en la importancia de que la población prioritaria —como niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con comorbilidades— complete su esquema de vacunación contra la influenza. La inmunización, además de disminuir chances de contagio, reduce las posibilidades de complicaciones graves que pueden derivarse de estas infecciones respiratorias.

Además de la vacunación, las autoridades recomendaron medidas básicas para prevenir contagios, tales como:

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse al toser o estornudar.

Utilizar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios o se está en espacios concurridos.

Evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud si los malestares se agravan o persisten.

La vigilancia se mantiene activa y se espera que, con la llegada de la temporada de mayor incidencia de enfermedades respiratorias, la población esté atenta a las señales de alerta y acuda oportunamente a los servicios de salud si presenta síntomas compatibles con influenza.

Hay que lavarse las manos con frecuencia para evitar contagios | Foto: Johan Toro

Medicamento contra el VIH

Mientras más de cien países de ingresos bajos accederán a Lenacapavir, el medicamento inyectable de acción prolongada más innovador para la prevención del VIH, a un precio preferencial de 40 dólares por persona al año, Colombia y la gran mayoría de América Latina han quedado fuera del acuerdo global de precios reducidos anunciado por la farmacéutica Gilead Sciences.