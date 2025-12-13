Suscribirse

MUNDO

Se registró el primer caso en América Latina de la Gripe H3N2: hay más de 150 casos influenza

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa sobre el aumento de la circulación del virus.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 11:07 p. m.
El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas
El virus ha llamado la atención de las autoridades sanitarias. | Foto: Getty Images

El descubrimiento reciente del primer caso verificado de influenza A H3N2, correspondiente al subclado K, en territorio mexicano, ha despertado el interés del sector sanitario del país.

Este caso fue identificado mediante los mecanismos de vigilancia epidemiológica, lo que pone de manifiesto la eficacia de los sistemas de monitoreo para detectar de forma oportuna nuevas variantes virales.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud, el paciente evolucionó de manera favorable tras completar un tratamiento antiviral de forma ambulatoria, sin que se registraran nuevas complicaciones durante el proceso.

Chequeo médico como medida de precaución contra el virus H3N2
Chequeo médico como medida de precaución contra el virus H3N2. | Foto: AFP

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa para actualizar a los países sobre el aumento de la circulación del virus de influenza.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la vacuna contra la gripe “aún puede ofrecer protección” a pesar de la circulación de la variante K del virus de la gripe A(H3N2) en algunos países, un nuevo tipo que presenta “notables” diferencias con otras cepas, aunque no se ha demostrado que provoque una enfermedad más grave.

“Aunque existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la gripe en circulación y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la gripe estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna", dijo la OMS.

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?
Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas? | Foto: Pixabay

“Se espera que la vacunación proteja contra la enfermedad grave y sigue siendo una de las medidas de salud pública más eficaces”, dijo la institución en un comunicado.

La autoridad en materia de salud señaló que, como resultado de los procedimientos establecidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), fue posible detectar oportunamente y manejar de forma correcta este primer caso.

Contexto: Alerta por propagación de gripe H3N2: ¿Podría llegar a Colombia?

Asimismo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) lleva a cabo una supervisión permanente con el fin de reconocer comportamientos atípicos o la posible emergencia de nuevos subtipos, favoreciendo así una respuesta rápida y eficaz ante eventuales brotes.

“De acuerdo con los datos más recientes, la circulación del subclado K ha crecido rápidamente en Europa y en varios países de Asia, donde representa una proporción importante de los virus de influenza A(H3N2) analizados”, dijo la OPS.

¿Nueva pandemia? H3N2
Ya se reportó un caso en México. | Foto: ¿Nueva pandemia? H3N2

Las autoridades sanitarias de esos países no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, pero históricamente las temporadas dominadas por A (H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores.

El organismo se ha hecho eco del aumento de la actividad gripal en todo el mundo en las últimas semanas en las que, si bien la actividad se ha mantenido “dentro de los rangos estacionales esperados”, en algunas regiones se han observado unos aumentos precoces y una mayor actividad que la habitual en estas fechas, lo que se ha relacionado con la aparición del subclado K en diferentes países.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se registró el primer caso en América Latina de la Gripe H3N2: hay más de 150 casos influenza

2. Universidad de Brown en Estados Unidos informa de un tirador activo dentro del campus

3. Cayó señalado asesino del campeón panamericano de pesas Juan Esteban Peña Bolívar

4. ¿Ingresó un avión de guerra a Venezuela? La verdad sobre el registro de radares que pusieron en alerta al régimen

5. Bonka, J Balvin y Jingle Bell Rock: conozca los desvíos y las medidas de movilidad para el fin de semana del 13 al 14 de diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GripeAmérica Latina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.