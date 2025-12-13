El descubrimiento reciente del primer caso verificado de influenza A H3N2, correspondiente al subclado K, en territorio mexicano, ha despertado el interés del sector sanitario del país.

Este caso fue identificado mediante los mecanismos de vigilancia epidemiológica, lo que pone de manifiesto la eficacia de los sistemas de monitoreo para detectar de forma oportuna nuevas variantes virales.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud, el paciente evolucionó de manera favorable tras completar un tratamiento antiviral de forma ambulatoria, sin que se registraran nuevas complicaciones durante el proceso.

Chequeo médico como medida de precaución contra el virus H3N2. | Foto: AFP

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa para actualizar a los países sobre el aumento de la circulación del virus de influenza.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la vacuna contra la gripe “aún puede ofrecer protección” a pesar de la circulación de la variante K del virus de la gripe A(H3N2) en algunos países, un nuevo tipo que presenta “notables” diferencias con otras cepas, aunque no se ha demostrado que provoque una enfermedad más grave.

“Aunque existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la gripe en circulación y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la gripe estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna", dijo la OMS.

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas? | Foto: Pixabay

“Se espera que la vacunación proteja contra la enfermedad grave y sigue siendo una de las medidas de salud pública más eficaces”, dijo la institución en un comunicado.

La autoridad en materia de salud señaló que, como resultado de los procedimientos establecidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), fue posible detectar oportunamente y manejar de forma correcta este primer caso.

Asimismo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) lleva a cabo una supervisión permanente con el fin de reconocer comportamientos atípicos o la posible emergencia de nuevos subtipos, favoreciendo así una respuesta rápida y eficaz ante eventuales brotes.

“De acuerdo con los datos más recientes, la circulación del subclado K ha crecido rápidamente en Europa y en varios países de Asia, donde representa una proporción importante de los virus de influenza A(H3N2) analizados”, dijo la OPS.

Ya se reportó un caso en México. | Foto: ¿Nueva pandemia? H3N2

Las autoridades sanitarias de esos países no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, pero históricamente las temporadas dominadas por A (H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores.