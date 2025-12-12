Alerta por propagación de gripe H3N2: ¿Podría llegar a Colombia?

El sistema de salud británico ha reportado un aumento de casos de gripe H3N2 y especialistas creen que podría tratarse de una nueva “ola de enfermedades” durante épocas decembrinas.

La H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que afecta a millones de personas cada año. Además, el virus se caracteriza por sus múltiples variaciones, por lo que es difícil alcanzar una inmunidad en relación con épocas anteriores.

¿Nueva pandemia? actualización del H3N2 | Foto: ¿Nueva pandemia? H3N2

Síntomas y poblaciones vulnerables

A diferencia de otras gripas que empiezan con síntomas leves, la HEN2 se manifiesta de forma brusca, con síntomas que incluyen: tos y congestión nasal, y en algunos casos también puede provocar dolores corporales, vómitos o episodios de diarrea.

Aunque la gripa no es moral y muchas personas que la padezcan podrían mejorar en cuestión de días, hay poblaciones que son más vulnerables a estos síntomas: los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Estás poblaciones se asocian con una mayor taza de hospitalización por gripa H3N2.

Virus que está afectando a Reino Unido y podría expandirse al resto del mundo. | Foto: BBC/GETTY IMAGES

Variante subclado K y propagación

Sin embargo, hay una nueva variación que preocupa a los especialistas. La propagación de la variante subclado K, cuya deriva genética ha incrementado tanto su capacidad de transmisión como la gravedad de los cuadros clínicos. Según expertos citados por Mirror, su índice de reproducción alcanza 1,4, un valor mayor que el de otras variantes, lo que acelera su expansión.

De acuerdo con el portal Meldical News, es posible que la enfermedad causada por el virus de la influenza A H3N2, incluida la variante subclado K, llegue a Colombia u otros países de la región, aunque aún no hay evidencia de que ya esté circulando en Suramérica.

La situación global indica que el subclado K se ha detectado en múltiples continentes y está impulsando un aumento de casos de gripe en países de Europa, Norteamérica y Asia.

Sistema Nacional de Salud de Reino Unido prende alarmas por ‘super gripe’ H3N2 y advierte crisis sanitaria | Foto: GETTY

Recomendaciones para evitar la propagación

Las autoridades en Reino Unido han reforzado el llamado al uso voluntario de tapabocas y han ampliado la campaña de vacunación contra la gripe a quienes presenten síntomas respiratorios, recordando que existe desde hace años una guía con medidas para disminuir la propagación de enfermedades durante el invierno.