Suscribirse

Mundo

Alerta por propagación de gripe H3N2: ¿Podría llegar a Colombia?

La situación global indica que el subclado K se ha detectado en múltiples continentes y está impulsando un aumento de casos de gripe en países de Europa, Norteamérica y Asia.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?
Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas? | Foto: Pixabay

El sistema de salud británico ha reportado un aumento de casos de gripe H3N2 y especialistas creen que podría tratarse de una nueva “ola de enfermedades” durante épocas decembrinas.

La H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que afecta a millones de personas cada año. Además, el virus se caracteriza por sus múltiples variaciones, por lo que es difícil alcanzar una inmunidad en relación con épocas anteriores.

¿Nueva pandemia? H3N2
¿Nueva pandemia? actualización del H3N2 | Foto: ¿Nueva pandemia? H3N2

Síntomas y poblaciones vulnerables

A diferencia de otras gripas que empiezan con síntomas leves, la HEN2 se manifiesta de forma brusca, con síntomas que incluyen: tos y congestión nasal, y en algunos casos también puede provocar dolores corporales, vómitos o episodios de diarrea.

Contexto: AH3N2: estas son las señales que indican que podría estar padeciendo de la peligrosa influenza

Aunque la gripa no es moral y muchas personas que la padezcan podrían mejorar en cuestión de días, hay poblaciones que son más vulnerables a estos síntomas: los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Estás poblaciones se asocian con una mayor taza de hospitalización por gripa H3N2.

Un gran brote de rinovirus pudo haber retrasado la pandemia de gripe porcina de 2009 en algunas partes de Europa.
Virus que está afectando a Reino Unido y podría expandirse al resto del mundo. | Foto: BBC/GETTY IMAGES

Variante subclado K y propagación

Sin embargo, hay una nueva variación que preocupa a los especialistas. La propagación de la variante subclado K, cuya deriva genética ha incrementado tanto su capacidad de transmisión como la gravedad de los cuadros clínicos. Según expertos citados por Mirror, su índice de reproducción alcanza 1,4, un valor mayor que el de otras variantes, lo que acelera su expansión.

Contexto: Una de las cepas de la influenza mutó y esto interviene en el funcionamiento de su vacuna: estudio

De acuerdo con el portal Meldical News, es posible que la enfermedad causada por el virus de la influenza A H3N2, incluida la variante subclado K, llegue a Colombia u otros países de la región, aunque aún no hay evidencia de que ya esté circulando en Suramérica.

La situación global indica que el subclado K se ha detectado en múltiples continentes y está impulsando un aumento de casos de gripe en países de Europa, Norteamérica y Asia.

Sistema Nacional de Salud de Reino Unido prende alarmas por ‘super gripe’ H3N2 y advierte crisis sanitaria
Sistema Nacional de Salud de Reino Unido prende alarmas por ‘super gripe’ H3N2 y advierte crisis sanitaria | Foto: GETTY

Recomendaciones para evitar la propagación

Las autoridades en Reino Unido han reforzado el llamado al uso voluntario de tapabocas y han ampliado la campaña de vacunación contra la gripe a quienes presenten síntomas respiratorios, recordando que existe desde hace años una guía con medidas para disminuir la propagación de enfermedades durante el invierno.

Contexto: La OMS publicó recomendación para vacunas contra la gripe de la próxima temporada

Además del uso del tapabocas, se recomienda: Lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar tocarse la cara, mantener distancia de personas enfermas, ventilar bien los espacios cerrados, usar tapabocas si tienes síntomas, limpiar y desinfectar superficies de uso frecuente y quedarse en casa si se presentan síntomas fuertes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

2. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

3. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

4. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

5. Impactante accidente: familia hispana afectada por la explosión de una tubería de gas en un barrio de la bahía de San Francisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VirusGripaColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.