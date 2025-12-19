Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

La Influenza A (H3N2) ha despertado preocupación alrededor del mundo y esta también ha generado una fuerte temporada de gripe, y este virus será el principal responsable de esto.

Mutaciones han generado que las vacunas no sean tan efectivas Foto: Getty Images

De acuerdo con la información, la variante, clado K del virus A(H3N2) y que antes estaba identificada como J.2.4.1, ha causado cierta resistencia a la vacuna estacional existente debido a las mutaciones evidenciadas en él.

FDA anuncia retiro de helado en Estados Unidos por posible presencia de objetos extraños

Las mutaciones generan una alteración en la estructura antigénica del virus, llevando a que la efectividad de la vacuna sea menor.

Conforme a lo declarado por María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC):

“Estas mutaciones se localizan en una zona clave de reconocimiento de los anticuerpos y esto puede afectar a la acción probablemente de la inmunidad. Entonces, esto se traduce clínicamente en que puede haber cierta ventaja de transmisión: el virus puede infectar con más facilidad a las personas que incluso tenían ya inmunidad previa”.

Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

En estados unidos los casos relacionados con este virus varían dependiendo los estados. Pero es posible afirmar que ha aumentado significativamente las visitas a centros asistenciales con esta temporada de gripe.

Síntomas

Fiebre.

Tos.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Malestar general.

Dolor de garganta.

Congestión.

Secreción nasal.

Aunque estos síntomas son transversales, en personas de la tercera edad o bebes podrían presentarse complicaciones mayores.

Recomendaciones

Vacunarse con la Vacuna estacional contra la Influenza, aunque el virus pueda presentar variaciones, la administración de esta podría reducir la gravedad de la enfermedad ante un posible contagio.

ante un posible contagio. Usar tapabocas si presenta síntomas respiratorios.

Lavarse constantemente las manos.

Evitar salir de su vivienda si presenta síntomas.

No automedicarse, los antibióticos no son eficaces en esta enfermedad, usar antibióticos deliberadamente puede generar resistencia bacteriana que le puede afectar la efectividad en el futuro para otros tratamientos.

Hacer una ventilación constante de espacios cerrados.

En el 2020 se vivió una de las pandemias en la historia reciente más traumáticas para la población global, y dejó innumerables pérdidas humanas.

Aunque esta Influenza no es bajo ninguna circunstancia comparable a lo vivido en la pandemia por el COVID-19, si invita a que se tomen medidas preventivas para preservar la integridad de aquellas personas que por su edad o condición médica se encuentran más expuestas.