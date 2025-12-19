Estados Unidos

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

Aumento en los casos de la Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados unidos, aún no se sabe que tan grave puede ser la temporada de gripe.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de diciembre de 2025, 5:35 p. m.
Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Estados Unidos
Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Estados Unidos Foto: Pixabay

La Influenza A (H3N2) ha despertado preocupación alrededor del mundo y esta también ha generado una fuerte temporada de gripe, y este virus será el principal responsable de esto.

Foto de referencia de un paciente
Mutaciones han generado que las vacunas no sean tan efectivas Foto: Getty Images

De acuerdo con la información, la variante, clado K del virus A(H3N2) y que antes estaba identificada como J.2.4.1, ha causado cierta resistencia a la vacuna estacional existente debido a las mutaciones evidenciadas en él.

FDA anuncia retiro de helado en Estados Unidos por posible presencia de objetos extraños

Las mutaciones generan una alteración en la estructura antigénica del virus, llevando a que la efectividad de la vacuna sea menor.

Conforme a lo declarado por María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC):

Noticias Estados Unidos

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

Noticias Estados Unidos

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

Noticias Estados Unidos

Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Noticias Estados Unidos

Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Noticias Estados Unidos

Rescate al límite: helicóptero de la Guardia Costera salva a marinero tras incendio en el Golfo

Noticias Estados Unidos

Florida podría eliminar los peajes: la propuesta del gobernador que cambiaría la movilidad

Noticias Estados Unidos

Se acaba el plazo, seguidores de Trump tienen gran expectativa sobre divulgación del expediente Epstein: “Se tardó demasiado”

Noticias Estados Unidos

Administración Trump frena programa de visas de diversidad tras un tiroteo y reabre la batalla por la inmigración en EE. UU.

Mundo

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

Mundo

Donald Trump planea revocar la ciudadanía estadounidense a quienes la hayan obtenido por presunto fraude o con irregularidades

“Estas mutaciones se localizan en una zona clave de reconocimiento de los anticuerpos y esto puede afectar a la acción probablemente de la inmunidad. Entonces, esto se traduce clínicamente en que puede haber cierta ventaja de transmisión: el virus puede infectar con más facilidad a las personas que incluso tenían ya inmunidad previa”.

Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

En estados unidos los casos relacionados con este virus varían dependiendo los estados. Pero es posible afirmar que ha aumentado significativamente las visitas a centros asistenciales con esta temporada de gripe.

Síntomas

  • Fiebre.
  • Tos.
  • Dolor de cabeza.
  • Dolores musculares.
  • Malestar general.
  • Dolor de garganta.
  • Congestión.
  • Secreción nasal.

Aunque estos síntomas son transversales, en personas de la tercera edad o bebes podrían presentarse complicaciones mayores.

Recomendaciones

  • Vacunarse con la Vacuna estacional contra la Influenza, aunque el virus pueda presentar variaciones, la administración de esta podría reducir la gravedad de la enfermedad ante un posible contagio.
  • Usar tapabocas si presenta síntomas respiratorios.
  • Lavarse constantemente las manos.
  • Evitar salir de su vivienda si presenta síntomas.
  • No automedicarse, los antibióticos no son eficaces en esta enfermedad, usar antibióticos deliberadamente puede generar resistencia bacteriana que le puede afectar la efectividad en el futuro para otros tratamientos.
  • Hacer una ventilación constante de espacios cerrados.

En el 2020 se vivió una de las pandemias en la historia reciente más traumáticas para la población global, y dejó innumerables pérdidas humanas.

Aunque esta Influenza no es bajo ninguna circunstancia comparable a lo vivido en la pandemia por el COVID-19, si invita a que se tomen medidas preventivas para preservar la integridad de aquellas personas que por su edad o condición médica se encuentran más expuestas.

Mas de Noticias Estados Unidos

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

Imagen difundida por la Marina de EE. UU. muestra el lanzamiento del dron de ataque LUCAS, un hito en el uso de sistemas autónomos desde buques de guerra.

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

El producto se enmarcan en el programa Delivery Service Partner

Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Las Palmas, Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos participa en el rescate de un navegante que abandonó su barco pesquero en llamas en el Golfo de México, a más de 100 millas de la costa de Florida.

Rescate al límite: helicóptero de la Guardia Costera salva a marinero tras incendio en el Golfo

x

Florida podría eliminar los peajes: la propuesta del gobernador que cambiaría la movilidad

x

Se acaba el plazo, seguidores de Trump tienen gran expectativa sobre divulgación del expediente Epstein: “Se tardó demasiado”

El programa de visas por diversidad fue suspendido por la administración Trump tras el tiroteo que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración en Estados Unidos.

Administración Trump frena programa de visas de diversidad tras un tiroteo y reabre la batalla por la inmigración en EE. UU.

Las búsquedas en Google delatan al regalo que está acaparando la atención de los compradores de última hora en Nueva York.

Nueva York ya eligió su regalo estrella de Navidad: la tecnología marca la preferencia

x

Nueva York tiene nuevo arzobispo: papa León XIV lo designó tras renuncia de Timothy Dolan

Noticias Destacadas