FDA anuncia retiro de helado en Estados Unidos por posible presencia de objetos extraños

La información suministrada indica que el helado So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster ha sido retirado de manera voluntaria en tiendas del territorio norteamericano.

La empresa ha dispuesto una serie de mecanismos para efectuar los correspondientes reembolsos a usuarios que hayan adquirido específicamente la presentación de 473 ml del sabor “Salted Caramel Cluster”.

La referencia implicada está identificada con el Stock Keeping Unit (SKU) 136603 y también con el código de barras 744473476138; todos los productos de la referencia mencionada con fecha de caducidad anterior al 8 de agosto del 2027 están afectados.

Medios como Infobae indican que el retiro se efectúa tras hallar la presencia de piedras pequeñas y también otros objetos al interior de los trozos de anacardo, ingrediente que se utiliza para hacer el helado.

Según las recomendaciones efectuadas por la FDA y la misma empresa, el señalado producto no se puede consumir, hacerlo supone un riesgo de salud para los consumidores.

Un comunicado de la compañía afirma que el error ya se corrigió, por lo tanto, en nuevos lotes fabricados ya no habrá temor que estos puedan contener objetos extraños en su interior.

So Delicious Dairy Free ha gestionado múltiples estrategias para facilitar la logística, para eso, ha dispuesto canales de atención como la línea telefónica (1-833-367-8975), en esta se pueden resolver dudas y tramitar los respectivos rembolsos.

Las personas encargadas de atención al cliente, estarán atendiendo en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del este; se pueden comunicar de igual manera a través de la página web en el formulario “contact us”.

La compañía de alimentos actualmente se encuentra trabajando de la mano con sus socios minoristas para hacer el retiro del producto.

La recolecta comenzó el 15 de diciembre, se espera se haga lo más rápido posible. En un comunicado se afirma: “So Delicious Dairy Free toma en serio cada experiencia del consumidor y está iniciando este retiro voluntario de acuerdo con su compromiso con la calidad del producto y la seguridad del consumidor”.