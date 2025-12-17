Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el Departamento de Agricultura de California (CDFA), los huevos de la empresa Vega Farms están infectados con salmonella.

El CDPH anunció que los huevos identificados con el código 2136, con diferentes fechas de caducidad hasta el 22 de diciembre, serán retirados del mercado.

Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

Los productos involucrados se encuentran en presentaciones de una docena, 30 unidades y en empaques más grandes de 15 docenas.

Tras realizar las pruebas de laboratorio, se concluyó que los resultados de una de las muestras estaban relacionados con la cepa que provocó el brote registrado en California.

Según la información disponible, los huevos que se ordenó retirar ya se habían distribuido ampliamente en distintos lugares, por lo que es importante que los consumidores revisen este tipo de alimentos para verificar que no pertenezcan al lote afectado.

De acuerdo con Vega Farms, más de 1.500 huevos se vieron afectados por este retiro.

¿Qué es la salmonela?

La salmonela es un grupo de bacterias que provoca la enfermedad conocida como salmonelosis. Estas infecciones suelen adquirirse a través de alimentos contaminados.

Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

Síntomas

Entre los diferentes síntomas que se pueden presentar en medio de la infección están:

Diarrea.

Cólicos estomacales.

Fiebre.

Náuseas y vómitos.

Principales alimentos que pueden transmitirla

Huevos.

Pollo.

Carnes crudas o que no han sido cocinadas lo suficiente.

Leche y productos lácteos no pasteurizados.

Frutas y verduras.

Alimentos crudos pueden transmitir salmonela Foto: Getty Images

¿Cómo se puede transmitir?

Comiendo alimentos contaminados.

Contacto con superficies contaminadas.

Contacto con excremento de animales o personas que se encuentren infectadas.

Algunas recomendaciones preventivas

Lavarse las manos constantemente y mantener limpios utensilios y superficies.

Separar alimentos crudos de los que ya están listos para consumir para evitar una eventual contaminación.

Cocinar correctamente productos cárnicos.

Hacer una refrigeración adecuada de los alimentos para evitar el crecimiento de bacterias.

De acuerdo con información de la FDA, cada año en Estados Unidos se reportan cerca de 1,35 millones de casos de salmonelosis, que generan alrededor de 26.500 hospitalizaciones y aproximadamente 420 muertes.

Este no es el único caso reportado en lo que va del año en Estados Unidos, pues, por la misma causa, Country Eggs también retiró huevos marrones de gallinas libres de jaula “Sunshine Yolks” el 27 de agosto de 2025, según información del CDC.