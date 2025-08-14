Abelardo de la Espriella habló de un supuesto plan que hay al interior del Gobierno Petro: “Que cese la horrible noche”

Pasan los días y los precandidatos a la Presidencia de la República van ‘abriendo sus cartas’ de cara a las elecciones de 2026 y, algunos, realizan denuncias que salpican al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es el caso del precandidato Abelardo de la Espriella quien, en El Debate de SEMANA, se fue de frente contra el presidente Petro y expuso un supuesto plan que hay al interior del Gobierno.

“Lo primero es que cese la horrible noche y el señor Gustavo Petro abandone el poder, porque el causante de todo este desastre es Petro; Pero eso no obedece a su falta de diligencia, cuidado, o lo incompetente que puede ser, esto es un libreto perfectamente diseñado, que no solamente ha aplicado Petro, si no todas las corrientes de extrema izquierda que se han instalado y que han desgraciado a tantos países como Venezuela, Nicaragua y Cuba”, dijo De la Espriella.

Según el precandidato, el libreto que menciona consiste en que, llegan a poder por la “supuesta vía democrática. Haciendo triquiñuelas” y, una vez fijan presidente de la República, empiezan a atacar “a las instituciones, las coptan”.

“Ahí tienen fiscal de bolsillo, ahí tienen las otras instituciones que son de él [Gustavo Petro]. Además de eso empieza a tacar, a fustigar a la prensa. Empieza a desfinanciar a la Fuerza Pública y a descabezar a miembros de la Fuerza Pública, porque están firmes con la Constitución y la Ley, y los sacan”, agregó en El Debate.

Posteriormente, De la Espriella afirmó que el plan sigue con empezar a promover ideas de reelección, mientras se rodean de “una gente terrible”.

“Y además empieza a rodear ideas de reelección con personajes de la peor condición. Se empieza rodear de una gente terrible; basta ver el caso de quién rodea a Petro, el tal falso pastos Saade, el señor Benedetti, un señor que nombraron ahora que es actor porno, entiendo. Cómo estará de grave el gabinete de Petro, que ese es el tipo más respetable que tiene, el actor porno; es menos malo que Benedetti y que el pastor”, destacó el precandidato.