Abelardo de la Espriella reveló en SEMANA qué le dijo el expresidente Uribe tras visitarlo

El jurista se reunió recientemente con el expresidente y contó de qué hablaron.

Redacción Debate
14 de agosto de 2025, 5:49 p. m.
Esto fue lo que contó el abogado.
Esto fue lo que contó el abogado. | Foto: SEMANA

Abelardo De la Espriella ha tomado fuerza en los últimos días, después de que oficializara su lanzamiento como precandidato presidencial. El reconocido abogado ha ido destapando sus cartas y dejando grandes titulares.

Habla Abelardo DE LA ESPRIELLA. Aquí los detalles de su aspiración presidencial | El Debate

De la Espriella habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la campaña, sus propuestas y aprovechó para revelar lo que le dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien visitó recientemente en su finca del Ubérrimo.

El jurista dejó en claro que es totalmente injusta la condena en contra del líder natural del Centro Democrático. “Ante los ojos del mundo, se condenó a un inocente”, señaló.

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial.
El abogado habló de la unión que se necesita para el próximo año. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Nunca antes ningún expresidente de ningún país del mundo había enfrentado un proceso gallardía, ardentía y claridad como lo ha hecho Uribe”, señaló.

El abogado manifestó que en ninguna de las grabaciones se evidenció un mal actuar por parte del exjefe de Estado. Además, mencionó que los testigos nunca demostraron que las acusaciones eran reales.

Contexto: Abelardo de la Espriella habló de un supuesto plan que hay al interior del Gobierno Petro: “Que cese la horrible noche”

“Esa gran injusticia contra Uribe deja de presente que no se trata de un proceso judicial, sino de un linchamiento y un proceso político que está disfrazado de judicial”, agregó.

Sobre la conversación que tuvieron, De la Espriella aseguró que vio mucha fortaleza en Uribe y lo calificó como un “estoico”, que quiere seguir defendiendo al país para buscar un mejor futuro.

“Hablamos de la la unidad”, expresó.

De hecho, fue más allá y aseguró que él cree que la forma de ganarle al petrismo es logrando esa gran unión. Por lo mismo, destacó lo hecho por David Luna en la que carta en la que también habló del mismo tema.

Álvaro Uribe Velez
La reunión la tuvieron en la reconocida finca del expresidente. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Tenemos que unirnos porque aquí el problema no son nuestras diferencias o las variedades que puede haber. El problema es que si no nos unimos, vamos a perder el país”, apuntó.

Contexto: Gustavo Petro califica de “fascista” a Abelardo de la Espriella y pide que sea denunciado por discriminación de ideas

El abogado aseguró que con el expresidente Uribe hablaron de los mecanismos para intentar encontrar esa unión y convertirse en una sola fuerza de cara a las elecciones del 2026.

No obstante, dejó en claro que hay unos “inamovibles” que son: “Aquí no entra ni Petro ni sus cómplices, pero de resto cabe todo el mundo”.

De la Espriella explicó que una de las posibilidades es realizar una consulta en el mes de marzo. “Eso lo hablamos y tenemos que entrar allí la gente que es”, comentó.

“Aquellos que han trabajado con Petro y que le han hecho daño a Colombia, esa gente no tiene cabida aquí. Nosotros tenemos que ser coherentes porque uno no se puede aliar con el que sea para ganar”, agregó.

Por lo mismo, remarcó que hay que tener muy en claro los principios de cada uno, ya que la discusión aquí, según él, no es de ideologías, sino de valores fundacionales.

“Toda esa alianza, tiene que ser en torno a esos principios con el firme propósito de salvar y reconstruir a Colombia”, complementó.

