Sigue en estado crítico la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Pese a que han pasado varios días, todavía no hay señales de mejora y mucho menos después de que el jefe de Estado colombiano fuera incluido, junto a su familia, en la lista Clinton.

La situación ha ido escalando y varios congresistas se han metido en la pelea, algunos republicanos incluso han hecho fuertes pronunciamientos en contra del mandatario colombiano, siguiendo la misma línea de lo que ha llegado desde la Casa Blanca.

Carlos Giménez, representante a la Cámara de Estados Unidos, habló de esta crisis en El Debate de SEMANA y expresó su opinión sobre Petro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que confesó un “temor” que tiene con el presidente de cara a las elecciones de 2026.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“El deseo de ninguna forma es dañar al pueblo colombiano, siempre han sido muy buenos amigos de Estados Unidos y han luchado por la libertad y la democracia, eso es a lo que nosotros queremos ayudar”, comentó.

En ese momento, puso su atención en lo que serán los comicios del próximo año y sostuvo que buscarán que después de estos siga existiendo una verdadera libertad en el país.

No obstante, Giménez reveló que siente un gran “temor” de lo que pueda llegar a hacer Petro para impedir, tal y como lo han advertido otros sectores, que se lleven a cabo las elecciones con el objetivo, según él, de quedarse en el poder.

“No es un secreto que yo tengo diferencias con Petro, no lo admiro de ninguna manera y yo tengo temor de que en el año que viene haya algún tipo de excusa de Petro para no dejar hacer las elecciones libres”, señaló.

Presidente Gustavo Petro junto a la Casa de Nariño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El congresista republicano sostuvo que no es descabellado que el jefe de Estado colombiano invente algún tipo de “crisis” para quedarse en el poder. De hecho, lo comparó con dictadores como Maduro y Ortega remarcando que “ellos no ceden el poder fácil y de una manera democrática”.

“Un año es una eternidad en el mundo político y muchas cosas pueden cambiar, pero eso es a lo que de verdad yo le tengo miedo el año que viene, de que algo así suceda”, expresó.

Por ello, insistió en que desde el país norteamericano seguirán muy de cerca la situación de lo que ocurre en Colombia, especialmente en lo relacionado con las elecciones de 2026. “Estados Unidos estará mucho más atento a lo que está sucediendo en nuestro hemisferio”, dijo.

“El problema es que estos regímenes utilizan la democracia contra la democracia. [...] Toda esta gente está unida, son amigos y tienen la misma ideología, por lo que cuando toman el poder es muy difícil sacarlos”, señaló.