Suscribirse

El Debate

Advierten el supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: “Ese papayazo”

Hay varias alarmas encendidas por lo que será la carrera para llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Debate
12 de agosto de 2025, 5:40 p. m.
Varios sectores han mostrado su preocupación.
Varios sectores han mostrado su preocupación. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Falta poco menos de un año para que se realicen las elecciones presidenciales del 2026 y los colombinos salgan a escoger el reemplazo del presidente Gustavo Petro.

DOLOR Y LUTO en Colombia por magnicidio de Miguel Uribe. Aquí las reacciones | El Debate

Sin embargo, desde hace varios meses hay gran preocupación por lo que pueda ocurrir de aquí a esa fecha. Muchos sectores políticos y sociales han encendido las alarmas de cara a los comicios, y mucho más después de la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera para llegar a la Casa de Nariño el próximo año, pero lo que más llamó la atención fue que se refirió a un supuesto plan del Gobierno para evitar que las elecciones se lleven a cabo.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa.
Muchas voces han cuestionado el espiral de violencia que se ha desatado a pocos meses de las elecciones. | Foto: PRESIDENCIA

“Yo lo que creo es que el Gobierno quiere que los comicios estén en riesgo y así tener un argumento para no hacerlos”, comentó.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
3. Murió magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira en trágico accidente en la vía Cali–Palmira
Contexto: Vicky Dávila hace denuncia en vivo: “Todo esto es un plan de eliminación de un sector de Colombia”

Por lo mismo, el exgobernador del Meta expresó la necesidad de que exista unión desde todos los sectores y no se permita que esto se lleve a cabo. “Ese papayazo no se lo vamos a dar, vamos a hacer elecciones”, comentó.

“Vamos a cumplir con lo que dice la ley, vamos a hacer elecciones, no porque el presidente quiera, sino porque es un mandato legal”, agregó.

&quot;LE ADVERTÍ a Gustavo Petro quién era Iván Mordisco&quot;: Juan Guillermo Zuluaga | El Debate

En ese sentido, advirtió que los sectores del Ejecutivo buscan es “echar cuento”, por lo que comienzan a hablar de temas como la zona binacional con Venezuela, entre otros, para intentar desviar la atención.

La gente votó durante las elecciones regionales de Colombia para alcalde, concejos municipales y gobernadores. Esta foto, en Bogotá, el 29 de octubre de 2023 (Foto de: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)
Queda poco menos de un año para que se lleven a cabo los comicios. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“Yo creo que están buscando argumentos para decirnos que no se pueden hacer elecciones. Los demócratas, los que creemos en la Constitución, no podemos dejarnos meter en esa corriente”, manifestó.

Contexto: Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

Zuluaga aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado a los demás candidatos y lograr derrotar al petrismo el próximo año. “Ojalá nos juntemos y hagamos una fuerza de unidad para enfrentar al proyecto del petrismo”, señaló.

“Para eso no podemos ponernos con el cuento de que no hay condiciones de seguridad ni de elecciones. No caigamos en esa trampa que algunos sectores del Gobierno nos quieren meter”, apuntó.

&quot;Gobierno Petro ME QUITÓ seguridad a pesar de que me habían hecho un atentado&quot; | El Debate

En esa línea, el exmandatario departamental dejó en claro que las “fuerzas de las regiones” serán clave para lograr este objetivo, por lo que destacó el ejemplo que se tiene que mostrar para arriesgarse a dar ese paso que ayude a cambiar el panorama por completo.

Para ello, resaltó la importancia del diálogo entre los precandidatos y así unir esfuerzos en busca de solo una figura que se encargue de reemplazar a Petro el próximo año.

&quot;Está en marcha UN PLAN para tomarse a Colombia&quot;: Vicky Dávila | El Debate

“Invito a otros sectores a que hagamos un proceso de unidad, nosotros no estamos vanidosos ni con egos. Hoy está el país de por medio, no podemos estar por encima de los intereses de los colombianos”, complementó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

2. J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

3. Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

4. Marco Rubio muestra su preocupación por Colombia: “Petro ha sido bastante errático”

5. Iker Casillas fue claro y le respondió a colombiana que dice que él está “obsesionado” con ella: “Solo existo yo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroElecciones 2026

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha y arriba a abajo: Yesid Lancheros, director de SEMANA; Jairo Lozano, periodista de SEMANA; Christian Garcés, congresista; Daniel Briceño, concejal de Bogotá, Daniel Palacios, exministro del Interior y Mauricio Gómez Amín, congresista

VIDEO | Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Tenemos que unir al país y no es con el discurso de odio”

Redacción El Debate
miguel uribe turbay

VIDEO | “Pues él sería el candidato”: precandidatos del Centro Democrático hablan de las condiciones en las que Miguel Uribe Turbay sería el seleccionado

Redacción El Debate
Jerónimo y Tomás Uribe

¿Tomás y Jerónimo Uribe en el Centro Democrático? Precandidatos hablaron en vivo: “Les sobra gallardía”

Redacción Debate

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.