Vicky Dávila hace denuncia en vivo: “Todo esto es un plan de eliminación de un sector de Colombia”

El cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional hasta el miércoles, 13 de agosto.

Tras el magnicidio del congresista del Centro Democrático, muchas han sido las voces de rechazo. Entre estas, la precandidata Vicky Dávila, quien habló en El Debate de SEMANA e hizo una denuncia.

“Para mí, esto es un plan; para mí, esto no es una cuestión aislada. Yo creo que el hecho de que en los últimos dos meses le hayan disparado a Miguel, hayan llevado a la detención y a una condena al expresidente Álvaro Uribe, y ahora la muerte de Miguel, todo esto es un plan de eliminación de un sector de Colombia”, manifestó Dávila.

La precandidata presidencial también aseguró en El Debate que aquello que está en marcha es la “toma de Colombia, la toma de la democracia”.

“Quieren arrasar con la democracia. Yo sí creo que es un plan y que los criminales no están solos. No están actuando solos. No están actuando por una venganza personal, están actuando porque hay un plan en marcha para tomarse a Colombia”, agregó la precandidata a las elecciones presidenciales.

Dávila también enfatizó en que los colombianos no se deben dejar arrodillar por los violentos, por el contrario, tienen que mantenerse firmes.

“Colombia está de pie y nosotros no nos vamos a arrodillar, ni nos podemos dejar doblegar de los criminales. Entonces, estando de pie, firmes, juntos, porque somos mayoría, hay dos aristas. Una, saber toda la verdad sobre el magnicidio de Miguel Uribe. Nosotros no podemos descansar si no tenemos la verdad completa”, destacó en El Debate.

La precandidata Dávila también mencionó en El Debate que le llamó la atención que, después de la muerte de Uribe Turbay, el Gobierno Petro confirmara que fue dado de baja en Venezuela José Manuel Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever, integrante de la Segunda Marquetalia y quien es sospechoso de haber participado en el magnicidio contra el congresista del Centro Democrático.

“¿Para qué lo mataron? ¿Para que se quedara hasta ahí truncada la verdad? ¿Para que no podamos saber exactamente cuál es la gran figura, el gran determinador del magnicidio de Miguel Uribe que, probablemente, y estoy segura de que sí, está conectado de alguna manera con la condena de Álvaro Uribe?”, se cuestionó Dávila.

“La segunda arista”

La precandidata presidencial dijo que la “segunda arista” que deben tener en la mira los colombianos es que, el país, se debe rescatar.

“Nos tenemos que dedicar juntos y firmes a rescatar al país, porque van por la democracia, por la libertad, porque este es un plan no de una sola persona; es con un libreto en que muchos ya han probado el libreto y ahí están Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ahí hay mucha gente detrás y aquí están siguiendo el libreto y lamentablemente está derechito, van directo”, aseveró Dávila en El Debate.