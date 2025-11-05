Suscribirse

El Debate

Cuestionan en vivo a Petro por revictimizar a quienes sufrieron por el holocausto del Palacio de Justicia: “No respeta el dolor”

El jefe de Estado ha sido duramente cuestionado por la forma en la que ha hablado de uno de los episodios más oscuros del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Debate
5 de noviembre de 2025, 6:07 p. m.
El presidente Gustavo Petro cambió el relato sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz en la toma del Palacio de Justicia.
El presidente Gustavo Petro e imágenes de lo que fue el holocausto del Palacio de Justicia. | Foto: Colprensa / Presidencia

Este 6 de noviembre se cumple un nuevo año de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, un episodio que marcó para siempre la historia de Colombia y que dejó muchas víctimas que, incluso, al día de hoy no se sabe qué les pasó.

40 AÑOS de la toma del Palacio de Justicia: así está la disputa por la verdad | El Debate

En medio de esta conmemoración, el presidente Gustavo Petro ha sido duramente cuestionado por los pronunciamientos que realizó relacionados con este tema, y más teniendo en cuenta que fue miembro del grupo que llevó a cabo el ataque, aunque para ese momento él estaba en la cárcel.

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño. Hará lo posible para que su proyecto político sea reelegido.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Hugo Andrés Sierra-PRESIDENCIA

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que pasó en el Palacio de Justicia y le lanzó una dura crítica al mandatario colombiano por lo que ha dicho referente a esta situación.

Contexto: Palacio de Justicia: las dos aterradoras cartas de Escobar y los extraditables a Manuel Gaona. Grababa a sus hijos y lo amenazaba

El congresista afirmó que Petro ha caído en una revictimización contra quienes sufrieron por cuenta de este episodio violento. “Lo que uno encuentra en el marco de las declaraciones, actitudes y símbolos del presidente de la República se llama revictimización”, señaló.

“Cuando usted no respeta el dolor de una familia, de una persona que enterró a su familiar y lo que hace en lugar de reconocer los errores es salir con la bandera del M-19, lo que hay evidentemente es el incumplimiento a todo lo que tiene que ver con la justicia transicional”, agregó.

Cadavid sostuvo que, desde su punto de vista, nunca ha habido un verdadero respeto por parte de quienes integraron el M-19 frente al holocausto del Palacio.

Retoma del Palacio de Justicia durante la toma por parte del M-19. | Foto: ARCHIVO COLPRENSA

De hecho, mencionó que todo esto se refleja en la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de no invitar al máximo mandatario al evento de conmemoración. “Es una muestra de la frustración que se tiene”, comentó.

Contexto: “Hay que persistir en reclamar la verdad, sin rodeos, sin manipulaciones”: sentida petición del presidente de la Judicatura en conmemoración de la toma del Palacio de Justicia

“Lo que él representa es la ofensa a las víctimas y la desunión de la nación”, complementó.

Por su parte, Wilson Ruiz, exministro de Justicia, habló de la necesidad de que se reconozca todo lo que ocurrió en esa oportunidad. “A 40 años, el reto sigue siendo el mismo: reivindicar la autoridad del Estado, pero sin negar los errores”, señaló.

“Hay que defender la memoria, que es lo más importante para los jueces. (…) El Palacio de Justicia no puede volver a ser símbolo del fracaso del Estado frente a esa violencia, sino que tiene que ser muestra de su capacidad para aprender de esos errores y honrar con justicia a todos los que allí perdieron la vida”, añadió.

Por el momento, son varios los sectores que han criticado con dureza algunos de los pronunciamientos de Petro, pero por ahora él los ha mantenido y, tal parece, no ha cambiado su postura, por lo menos de manera pública.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista colombiano viajó a Estados Unidos para solicitar a ese gobierno que se incluya al M-19 en la lista de grupos terroristas

2. Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

3. Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

4. Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

5. Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroM-19Palacio de Justicia

Noticias Destacadas

.

Congresista de Estados Unidos contó en vivo temor que siente con Petro de cara a las elecciones 2026: “Yo le tengo miedo”

Redacción Debate
gustavo petroPresidente

Congresista republicano se burló en vivo de Petro por decir que está luchando contra el narcotráfico: “Cree que somos cretinos”

Redacción Debate
Congresista Carlos Giménez

VIDEO | Carlos A. Giménez, congresista estadounidense: “Le tengo miedo a una excusa de Petro que no permita elecciones en Colombia”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.