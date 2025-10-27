Dicen en vivo el motivo por el que Petro todavía no se la juega por Iván Cepeda para las elecciones 2026: “Se nos burlaron”

Después de muchas especulaciones, finalmente la consulta interna del Pacto Histórico dejó como ganador a Iván Cepeda, que ya se perfila como uno de los principales candidatos de cara a las elecciones del 2026.

Ahora, el senador y el movimiento deberán trabajar para ver si el plan se puede llevar a cabo y lograr que participe en la consulta del Frente Amplio.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, se atrevió a decir en vivo el supuesto motivo por el que el presidente Gustavo Petro todavía no le entrega un apoyo total a Cepeda.

“El señor Iván Cepeda es el candidato de la extrema izquierda, su visión es absolutamente clara en cuanto a la estatización, en darle más garantías a los delincuentes, su visión económica que va en contra del progreso y el desarrollo económico del país”, señaló.

En ese sentido, reiteró que es muy claro, desde su perspectiva, el “sesgo de izquierda extrema” que tiene el congresista y ahora candidato del Pacto Histórico.

De hecho, lo calificó como un “fiel representante” de todo lo que tiene que ver con esta ideología. Todo esto, de acuerdo con Briceño, puede llegar a jugarle en contra a Cepeda de cara a obtener apoyo para las elecciones del 2026.

Además, apuntó que este es el motivo por el que Petro todavía no le ha dado un absoluto respaldo. “Si Cepeda fuera un tipo muy fuerte, Gustavo Petro estuviera ya jugado con él”, manifestó.

Esto se ve reflejado, según el cabildante, en la reacción que tuvo el jefe de Estado después de que se conocieran los resultados de la consulta. A través de su cuenta de X, Petro convocó de inmediato y de nuevo al llamado Frente Amplio para lo que será la consulta del otro año, si es que el congresista finalmente puede participar.

“Petro entiende que bajo la visión, el sesgo y el extremismo de Cepeda, que es muy cercano al extremismos de Nicolás Maduro, porque hay que decirlo: durante mucho tiempo a nosotros se nos burlaron por hablar en Colombia del Castrochavismo, pero eso está representado en la figura de Cepeda”, sostuvo.

En esa línea, argumentó que el senador es un “candidato con techo” y por ello buscan que el Frente Amplio sea una especie de ‘salvavidas’, que sirva para tener más apoyo y llegar fortalecidos a la primera vuelta de las presidenciales.

“Tienen que sumar otras tendencias que le quiten esa imagen de extremista político e ideológico al señor Iván Cepeda”, agregó.

Briceño también apuntó que si bien el senador sale fortalecido por lo que pasó en la consulta, el verdadero logro más importante es que, a su juicio, le dio una estocada final a la campaña de Daniel Quintero para llegar a la Casa de Nariño.