¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió, el mandatario de los habitantes de la capital antioqueña dio cuenta del proyecto para modificar el Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y de Deportivo Independiente Medellín.

“La gente nos dice, ‘¿por qué no mejor un estadio nuevo?’ Claro: ¿Y usted sabe cuánto le cuesta un estadio nuevo y en dónde construirlo? Esa obra, se lo aseguro que no bajaría de 2 billones y medio de pesos. Y si yo tumbo el Atanasio, ¿dónde van a jugar nuestros equipos?“, dijo, inicialmente.

“Se hacen partidos, dos partidos, tres partidos a la semana, se hacen eventos culturales, es un motor económico también para la ciudad y para la región. Entonces, lo que pasa es que mientras nosotros vamos avanzando en las obras, el estadio va a poder seguir funcionando. Habrá cierres parciales en algunos momentos. Que en algún momento de la obra posiblemente cuando vayamos a a instalar el tema completo de la cubierta, haya que hacer unos cierres totales para no poner en riesgo la gente. Seguramente por allá al final, pero nosotros tenemos que minimizar el impacto. Dígame para dónde se va a ir Nacional y para dónde se va a ir Medellín con esas hinchadas”, agregó el alcalde Fico Gutiérrez.

“Tenemos una infraestructura que vamos a renovar completamente, que vamos a tener una parte completamente nueva y que vamos a mejorar los accesos, que vamos a mejorar el tema de seguridad humana y luego lo que vamos a hacer es que también la gramilla va a ser completamente nueva. Otros nos dicen: ‘hombre, ¿por qué no hace Fico lo que hicieron, por ejemplo, nuestro amigo Alex?’ Está haciendo algo, el estadio también va a quedar espectacular, lo que van a hacer en el Metropolitano. Enterrar la cancha", agregó, haciendo énfasis en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y las obras anunciadas por Alex Char, alcalde de la ciudad.

“Dicen ‘Fico, ¿por qué no enterró la cancha y por qué mejor no crecer hacia abajo?’ Las condiciones de Barranquilla versus las condiciones de Medellín, en términos técnicos de lo que se llama el nivel freático, que es donde está ya básicamente el agua acá, que vos hace es un hueco. En Medellín tenemos el problema, en Barranquilla, no. No quiere decir que no se puede hacer, sí, se puede hacer, pero si yo hubiera hecho eso hoy sería más costoso, mucho más costoso de lo que vamos a hacer, pero además me tocaría cerrar el estadio durante más de un año y medio”, agregó.

“Ahora bien, nosotros vamos a pasar de 44.000 a 60.000 espectadores y el estadio es circular. Vamos a pasar a tener una muy buena capacidad, vamos a cumplir todos los estándares FIFA y los estándares Conmebol y vamos a traer eventos de talla internacional también para Medellín, finales internacionales, pero lo mejor es que nuestras hinchadas, nuestra gente, la gente Medellín, la gente que nos quiera visitar y nuestros dos equipos, que son Nacional y Medellín acá en la ciudad, puedan jugar en un estadio más que digno, es un estadio espectacular”, agregó el alcalde de Medellín al descartar versiones según las cuales, con los cambios, irá por la sede de la Selección Colombia. El mandatario sostuvo que la sede del combinado nacional es Barranquilla, pero él está abierto a que se hagan partidos como, por ejemplo, uno eventual para despedir al equipo antes de partir al Mundial United 2026.

Render del nuevo estadio Atanasio Girardot, de Medellín Foto: Foto de la Alcaldía de Medellín

“Otra razón por la cual no se entrega el estadio a los privados. Porque tenemos la capacidad de administrarlo bien desde lo público y de poner, además, los recursos. Los privados que hacen, que es un buen modelo también, pero uno toma la decisión de que lo entrega a los privados o los administra desde la ciudad. ¿Qué hace un privado? ¿Cómo libra la inversión? Entonces, por ejemplo, vende el nombre del estadio. Eso también lo vamos a hacer nosotros. El estadio se puede seguir llamando Estadio Atanasio Girardot. Pero así, por ejemplo, como van a hacer en Barcelona, que se llama el Camp Nou, en Barcelona. ¿Sabes cómo se va a llamar? Spotify Camp Nou. ¿Sabes cuánto vale venderle ese loguito o ese nombre a una empresa? Miles, una millonada, son miles de millones de pesos al año. Ya viene el proceso", explicó.

“De los 750.000 millones de pesos yo no los pongo ya. Nosotros vamos a poner alrededor es de 300.000 millones de pesos y lo que voy a hacer yo es, a través de otros créditos con la banca y con inversionistas, traigo esos recursos que son ingresos futuros, los traigo a este momento para poder financiar las obras. ¿Y cómo se financia eso a futuro y se va pagando? Con el tema del naming right, que es el tema del nombre que se le pone al estadio. O el tema del aprovechamiento del espacio público o el alquiler también para eventos, el alquiler para los partidos, publicidad visual interior, publicidad visual exterior. Eso es lo que hacen cuando hacen una APP, pero yo sigo controlando el estadio o quien venga alcalde o la ciudad no pierde el control. ¿Qué es importante ahí? Los venteros, para mí lo social es fundamental. Yo que iba a fútbol toda la vida Y yo conozco a las familias que han trabajado ahí toda la vida. ¿Qué pasa si lo entregaran a un privado? Lo primero que pasaba era que le vendían esos espacios a otras personas, al que pueda pagar más y el tema social, cientos y cientos de familias que venden adentro afuera del estadio serían desplazados. Yo no voy a hacer eso", acotó Gutiérrez.