¿Habrá menos rosas y café colombiano en Estados Unidos por cuenta de Petro buscando la Ruta de la Seda en China?

Para el exsenador Robledo, Estados Unidos debe ser sensato y no debería terminar tomando represalias comerciales contra Colombia, una vez se adhiera a la ruta de la seda en China.

“Colombia es un país soberano. Aquí no nos podemos meter en el cuento de que tenemos que pedirles permiso a los gringos para hacer alguna cosa. De la misma manera que el Gobierno de Colombia debe ser respetuoso en sus relaciones con Estados Unidos, China, o el que sea, esos otros países también deben ser respetuosos de la soberanía e independencia nacional de los colombianos. Es que nosotros dejamos de ser una colonia hace ya mucho tiempo, cuando nos independizamos de España y eso nos lo tienen que reconocer los demás países”, dijo Robledo en El Debate.

No obstante, Robledo manifestó que por el momento solo queda tener paciencia y esperar qué termina pasando, en caso dado, entre Colombia y Estados Unidos.

“Pero repito. Ni Petro se puede desalinear de las lógicas diplomáticas, ni la Casa Blanca se puede despegar de las lógicas diplomáticas con este gobierno de Gustavo Petro, que no es mi gobierno, no me siento representado”, agregó.