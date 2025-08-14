Por medio de un comunicado de prensa se anunció que se llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de la República Popular de China.

El principal objetivo es fortalecer la cooperación en la regulación, supervisión y promoción de la calidad y seguridad de los productos que llegan a ambos mercados, en el marco de la consolidación de la denominada Ruta de la Seda.

El Gobierno de Colombia manifestó su interés de entrar al AIIB en marzo y el proceso se confirmaría en septiembre próximo. | Foto: Presidencia

La Superintendencia de Industria y Comercio ha identificado, a partir de su experiencia y de las prioridades compartidas con la República Popular China, un conjunto de áreas estratégicas en las que la cooperación puede fortalecerse de manera tangible, en ámbitos como la competencia, los asuntos jurisdiccionales, la propiedad industrial, la metrología legal y la protección al consumidor, explicó la alta funcionaria.

“(El objetivo es) construir un gran mercado interconectado basado en la confianza, el intercambio de conocimientos y la aplicación de regulaciones modernas, transparentes y eficaces”, señaló la funcionaria.

Durante el evento se recalcó la importancia del acuerdo y las formas en las que se iniciarán las acciones para fortalecer los diversos mercados.

“La conjunción de estas capacidades y necesidades nos permitirá avanzar hacia un comercio más seguro, innovador y sostenible, y facilitará la integración de nuestras economías en cadenas de valor globales, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza entre nuestras instituciones”, subrayó la superintendente.

A la firma del memorando de entendimiento asistieron, por China, LUO Wen, ministro de la Administración Estatal para la Regulación de Mercado de la República Popular China; LIU Jiannan, director general del Departamento de Cooperación Internacional de la Administración Estatal para la Regulación de Mercado; y Wang Shengli, director general del Departamento de Regulación de Calidad de Productos de la Administración Estatal para la Regulación de Mercado.

Ingreso del país a la Ruta de la Seda

La superintendente recordó que el pasado 14 de mayo, bajo la supervisión del presidente Gustavo Petro, Colombia formalizó su adhesión a la Ruta de la Seda, la iniciativa liderada por el país asiático, en un viaje en el cual ella estuvo presente como Ministra de Comercio encargada.

China ha firmado diversos acuerdos en los últimos meses. | Foto: VCG via Getty Images