Juan Fernando Cristo, en desacuerdo por encuentro entre Álvaro Uribe y César Gaviria: “Es volver al pasado”

El exministro Juan Fernando habló en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
29 de octubre de 2025, 5:00 p. m.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe, Juan Fernando Cristo y César Gaviria.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe, Juan Fernando Cristo y César Gaviria. | Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Se espera que, durante las próximas horas, se reúnan en Medellín los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, líder del Partido Liberal.

En dicho encuentro, ambos exmandatarios de Colombia, acérrimos contradictores del Gobierno del presidente Petro, sin duda hablarán de alianzas y/o acuerdos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Sobre este encuentro entre Uribe y Gaviria habló en SEMANA el exministro del Gobierno Petro, Juan Fernando Cristo. Dijo que, para él, ese encuentro es “volver al pasado”.

Como Liberal, siento dolor cuando veo esa reunión. Yo respeto al expresidente Uribe, no comparto mucho de lo que él plantea; pero uno no se puede llamar Liberal e ir a pactar con la derecha de este país, simplemente porque hay que derrotar a Petro, que fue lo que yo escuché anoche en una entrevista. Ir allá a un encuentro es repetir, culminar un proceso muy triste”, dijo Cristo en El Debate.

En tal sentido, Cristo fue enfático en decir que, la reunión entre Uribe y Gaviria en Medellín, prácticamente es el punto culminante para la entrega completa de los principios liberales, a la derecha.

Lo cual yo creo eso no representa hoy a las bases liberales de Colombia. Le aseguro que la inmensa mayoría del pueblo Liberal de Colombia, no se sienten representados en esa reunión y el pueblo Liberal va por otra parte, y la bancada Liberal del Congreso también va por otra parte, acompañando las reformas sociales de este Gobierno”.

El Debate, entrevista de Yesid Lancheros director de Semana, al precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista al exministro Juan Fernando Cristo. | Foto: Samantha Chavez

No obstante, el exministro manifestó en El Debate que ese encuentro entre Uribe y Gaviria es respetable, aunque insistió en que no representa al liberalismo colombiano.

“Yo tenía algunas dudas, pero ayer escuché al expresidente Gaviria y me parece que es absolutamente claro que la alianza no tiene un proyecto de país, no tiene una propuesta, no tiene unas reformas. Simple y sencillamente tiene un propósito que es derrotar al presidente Petro”, señaló Cristo en El Debate.

