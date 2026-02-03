El Debate

Le hacen invitación a Sergio Fajardo en vivo para que se una a la Gran Consulta por Colombia: “Es lo que espera el colombiano”

El precandidato sigue recibiendo guiños para que no llegue solo a la primera vuelta y puedan derrotar al petrismo.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
3 de febrero de 2026, 7:20 p. m.
Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la votación de las consultas de cara a lo que serán las elecciones presidenciales de 2026. Pese a que el plazo máximo para inscribirse es hasta el próximo viernes, todavía hay precandidatos que no hacen parte de ninguna.

YouTube video qaNzD24sGss thumbnail

Uno de ellos es Sergio Fajardo, quien en repetidas oportunidades ha dicho que su objetivo será llegar solo a la primera vuelta. Sin embargo, se sabe que la política es dinámica y todo puede pasar, más si las invitaciones llegan de diferentes orillas.

David Luna, precandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA y aprovechó para hacerle un llamado en vivo a Fajardo, para que se una a la Gran Consulta por Colombia y juntos derroten al petrismo y a Abelardo de la Espriella.

Vaticinan en vivo cuántos votos obtendría la Gran Consulta por Colombia: “El país está cansado de esa pugnacidad”

“Yo le insisto al doctor Fajardo, no solamente porque lo respeto y admiro, me parece un gran colombiano, sino adicionalmente porque haría de esta consulta todavía una competencia mejor”, señaló.

El Debate

Vaticinan en vivo cuántos votos obtendría la Gran Consulta por Colombia: “El país está cansado de esa pugnacidad”

El Debate

David Luna destapa sus cartas para llegar a la Presidencia: propone que menores de 14 años no usen redes sociales

Semana TV

Habla el candidato presidencial David Luna: “Colombia no aguanta más división”

El Debate

Anticipan tres pedidos de Petro a Trump: “Se va a encontrar con una pared”

El Debate

Vaticinan en vivo qué pasará en el encuentro con Donald Trump: “La reunión no va a salir como Petro quisiera”

Semana TV

¿Cómo le irá a Gustavo Petro con Donald Trump? Voces políticas reaccionan

El Debate

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

Foros Semana

Conozca la agenda del Gran Foro Colombia 2026: así se desarrollará la jornada antes del debate de la Gran Consulta

Confidenciales

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Política

Terremoto político en las consultas: el ingreso y la salida de contrincantes pone a tambalear el tablero electoral del próximo 8 de marzo

YouTube video 3j0pcNMVw-U thumbnail

El excongresista aseguró que el profesor tiene todas las capacidades y, en ese sentido, resaltó la necesidad de lograr que exista una unión para derrotar al petrismo en los comicios. “Esperaría que tome la determinación de venir y participar en este proceso”, dijo.

El Debate con David Luna, precandidato presidencial.
El Debate con David Luna, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chávez

Luna fue claro al advertir que la decisión finalmente la definirá él, pero enfatizó en que las puertas siempre estarán abiertas por si quiere llegar. “Yo sí creo que eso es lo que espera el colombiano”, manifestó.

YouTube video AMllqJaBYjQ thumbnail

“Ellos quieren que haya unidad, que haya alternativa, que no se tenga que repetir lo que pasó hace cuatro años. (...) Esta consulta es la posibilidad de votar por el que le gusta, el que verdaderamente lo representa”, añadió.

David Luna destapa sus cartas para llegar a la Presidencia: propone que menores de 14 años no usen redes sociales

Por otra parte, el también exrepresentante a la Cámara confesó que en medio de la campaña se ha podido dar cuenta de que hoy en día hay una gran desconfianza hacia los políticos. Según dijo, esto se da especialmente porque no cumplen las promesas por las que fueron elegidos.

“Y yo los entiendo porque hay una cantidad de gente que promete lo que sabe que no puede cumplir. (...) Esto no se trata de echar carreta por echarla, sino de tener el valor cívico de decir: ‘Yo sí puedo hacer esto’”, comentó.

YouTube video CXV_3ulxyMU thumbnail

Por todo esto, afirmó que él es una de las mejores opciones para llegar a la Casa de Nariño, ya que cree que cuenta con la experiencia necesaria para ayudar a los colombianos a resolver sus problemas.

Más de El Debate

ED 2271

Le hacen invitación a Sergio Fajardo en vivo para que se una a la Gran Consulta por Colombia: “Es lo que espera el colombiano”

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.

Vaticinan en vivo cuántos votos obtendría la Gran Consulta por Colombia: “El país está cansado de esa pugnacidad”

El Debate con David Luna, precandidato presidencial.

David Luna destapa sus cartas para llegar a la Presidencia: propone que menores de 14 años no usen redes sociales

Habla el candidato presidencial David Luna: "Colombia no aguanta más división"

Habla el candidato presidencial David Luna: “Colombia no aguanta más división”

El presidente, Gustavo Petro, el 30 de enero de 2026 en Villa Fátima (La Guajira)

Anticipan tres pedidos de Petro a Trump: “Se va a encontrar con una pared”

ED 2271

Vaticinan en vivo qué pasará en el encuentro con Donald Trump: “La reunión no va a salir como Petro quisiera”

¿Cómo le irá a Gustavo Petro con Donald Trump? Voces políticas reaccionan

¿Cómo le irá a Gustavo Petro con Donald Trump? Voces políticas reaccionan

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

Crecimiento económico

Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

Noticias Destacadas