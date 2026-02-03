Le hacen invitación a Sergio Fajardo en vivo para que se una a la Gran Consulta por Colombia: “Es lo que espera el colombiano”

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la votación de las consultas de cara a lo que serán las elecciones presidenciales de 2026. Pese a que el plazo máximo para inscribirse es hasta el próximo viernes, todavía hay precandidatos que no hacen parte de ninguna.

Uno de ellos es Sergio Fajardo, quien en repetidas oportunidades ha dicho que su objetivo será llegar solo a la primera vuelta. Sin embargo, se sabe que la política es dinámica y todo puede pasar, más si las invitaciones llegan de diferentes orillas.

David Luna, precandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA y aprovechó para hacerle un llamado en vivo a Fajardo, para que se una a la Gran Consulta por Colombia y juntos derroten al petrismo y a Abelardo de la Espriella.

“Yo le insisto al doctor Fajardo, no solamente porque lo respeto y admiro, me parece un gran colombiano, sino adicionalmente porque haría de esta consulta todavía una competencia mejor”, señaló.

El excongresista aseguró que el profesor tiene todas las capacidades y, en ese sentido, resaltó la necesidad de lograr que exista una unión para derrotar al petrismo en los comicios. “Esperaría que tome la determinación de venir y participar en este proceso”, dijo.

El Debate con David Luna, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chávez

Luna fue claro al advertir que la decisión finalmente la definirá él, pero enfatizó en que las puertas siempre estarán abiertas por si quiere llegar. “Yo sí creo que eso es lo que espera el colombiano”, manifestó.

“Ellos quieren que haya unidad, que haya alternativa, que no se tenga que repetir lo que pasó hace cuatro años. (...) Esta consulta es la posibilidad de votar por el que le gusta, el que verdaderamente lo representa”, añadió.

Por otra parte, el también exrepresentante a la Cámara confesó que en medio de la campaña se ha podido dar cuenta de que hoy en día hay una gran desconfianza hacia los políticos. Según dijo, esto se da especialmente porque no cumplen las promesas por las que fueron elegidos.

“Y yo los entiendo porque hay una cantidad de gente que promete lo que sabe que no puede cumplir. (...) Esto no se trata de echar carreta por echarla, sino de tener el valor cívico de decir: ‘Yo sí puedo hacer esto’”, comentó.

Por todo esto, afirmó que él es una de las mejores opciones para llegar a la Casa de Nariño, ya que cree que cuenta con la experiencia necesaria para ayudar a los colombianos a resolver sus problemas.