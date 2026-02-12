EL DEBATE

“No tengo nada que hacer aquí, no soy convidada de piedra”: la historia de la rebelada al presidente Petro

En diálogo con El Debate, de SEMANA, la mandataria dijo que también fue elegida por el pueblo y esperaba que la visita del jefe de Estado fuera importante.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción El Debate
12 de febrero de 2026, 2:43 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 11 de febrero de 2026 en Chaparral (Tolima)
El presidente, Gustavo Petro, el 11 de febrero de 2026 en Chaparral (Tolima) Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, habló con El Debate, de SEMANA. Allí habló de su decisión de marcharse del recinto en el cual estuvo el presidente Gustavo Petro.

Matiz dijo que jamás contempló que un encuentro, sobre el cual tenía muchas expectativas para exponerle las necesidades del departamento, se tradujera en escucharlo hablar por horas. “No soy convidada de piedra”, aseguró la gobernadora del Tolima al decir que ella quería conversar.

A la pregunta de si cree que le cobraron ser crítica del Gobierno y por eso el jefe de Estado no interactuó con ella, la gobernadora del Tolima señaló que, si la hubieran dejado hablar, tenía contemplado abordar asuntos positivos del trabajo entre el departamento y el Gobierno, pero también llevaba múltiples requerimientos, dado que Petro no iba desde 2024. “También iba a reconocer lo bueno (…) Era un día histórico”, agregó la gobernadora.

Vea la entrevista completa con Adriana Matiz:

El Debate

Gobernadora de Tolima contó en vivo lo que le dijo a Petro al oído antes de irse y lo que hizo el presidente: “No hay espacio”

El Debate

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

Semana TV

“Falta de respeto”: gobernadora del Tolima habla sobre lo que pasó con Petro

El Debate

¿Dinero saqueado a la UNGRD falta para afrontar la crisis de Córdoba? Carlos Carrillo, con el agua a sus espaldas, respondió: “Que lo sepa la opinión pública”

El Debate

“Nos marcan como ganado con números y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol”: damnificado en Córdoba hace denuncia

Semana TV

Emergencia por inundaciones en Córdoba: vea aquí lo que está pasando

Vehículos

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

Nación

No solo fue la imagen diciéndole algo a Petro al oído: gobernadora Adriana Matiz reveló incómodo momento en evento; “me sentí muy mal”

Política

Julia Miranda le responde a Petro, tras su sorpresiva aparición en Gorgona: “Andar en chanclas tiene un alto riesgo en ese parque”

Nación

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

YouTube video 4xohetZXWEY thumbnail

La gobernadora explicó que cuando llegó, la sentaron a un extremo y al alcalde de Córdoba en el otro lado. Tras esto, comenzaron las intervenciones y hasta hablaron miembros de la comunidad, por lo que pensó que a ella también la iban a dejar decir unas palabras.

“Anuncian al presidente y fue cuando dije: No, aquí no hay espacio para la voz de los territorios, yo no tengo nada que hacer aquí‘”, relató y recordó que ella también fue elegida por el pueblo y tenía derecho a intervenir.

YouTube video 3i9X5vOZM_k thumbnail

“Me despido de manera respetuosa de la señora ministra y voy y le digo al señor presidente que me retiraba del evento; él no me contestó nada”, manifestó.

Chaparral

En el marco del evento de ‘Entrega de 82.000 hectáreas por la paz del Tolima’ en Chaparral, el presidente se refirió a cómo en este municipio fue donde se inició la lucha del campesinado por la tierra en Colombia.

En su discurso, el mandatario destacó que “aquí, en Chaparral, quizás junto a Córdoba y Sucre, comenzó, desde el punto de vista del campesinado de Colombia, una lucha, a principios del siglo XX, que se ha extendido por todo el siglo y ahora nos acompaña aquí en el siglo XXI”.

El jefe de Estado explicó que “la diferencia es que esta vez la lucha campesina es victoriosa, y queremos que sea así, porque ya van más de 700 mil hectáreas adquiridas, obtenidas, recuperadas por diversas vías para tener un fondo de tierras”, subrayó el mandatario.

En cuanto al número de hectáreas entregadas, el mandatario indicó que, si bien hoy son 82.000, tienen que ser muchas más, y agregó que “esas tierras tienen que ser para el campesinado, los indígenas y las comunidades afro, que también las hay, del sur tolimense y que se extiendan hasta el norte, hasta el Líbano bolchevique. Que la tierra sea de ustedes, que la paz sea de ustedes, que la vida sea de ustedes, que Colombia sea de ustedes y el futuro también”, enfatizó el presidente.

YouTube video LxUqjhQ2wJw thumbnail

El mandatario también recurrió a una combinación de filosofía y poesía durante su discurso en Chaparral: “En las estrellas nos encontraremos todos, porque como misión tenemos que ir a labrar también las tierras, hoy inertes de los seres siderales, que muertos nos rodean. Porque llevar la vida hasta lo lejos es nuestra misión como humanidad, y se alcanzará cuando al frente estén las mujeres campesinas sembrando la comida de la humanidad, porque sin eso nunca se podrá prosperar ni volverse rico”.

Más de El Debate

El presidente, Gustavo Petro, el 11 de febrero de 2026 en Chaparral (Tolima)

“No tengo nada que hacer aquí, no soy convidada de piedra”: la historia de la rebelada al presidente Petro

Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y el momento incómodo que vivió con Petro.

Gobernadora de Tolima contó en vivo lo que le dijo a Petro al oído antes de irse y lo que hizo el presidente: “No hay espacio”

En el costado izquierdo el empresario Gustavo Aponte.

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

“Falta de respeto”: gobernadora del Tolima habla sobre lo que pasó con Petro

“Falta de respeto”: gobernadora del Tolima habla sobre lo que pasó con Petro

Las imágenes de las inundaciones en Córdoba y Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD)

¿Dinero saqueado a la UNGRD falta para afrontar la crisis de Córdoba? Carlos Carrillo, con el agua a sus espaldas, respondió: “Que lo sepa la opinión pública”

Inundación en el barrio Vallejo, en Montería.

“Nos marcan como ganado con números y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol”: damnificado en Córdoba hace denuncia

Emergencia por inundaciones en Córdoba: vea aquí lo que está pasando

Emergencia por inundaciones en Córdoba: vea aquí lo que está pasando

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerles tatequieto a los delincuentes: “Porque no pasa nada”

Noticias Destacadas