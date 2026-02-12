“No tengo nada que hacer aquí, no soy convidada de piedra”: la historia de la rebelada al presidente Petro

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, habló con El Debate, de SEMANA. Allí habló de su decisión de marcharse del recinto en el cual estuvo el presidente Gustavo Petro.

Matiz dijo que jamás contempló que un encuentro, sobre el cual tenía muchas expectativas para exponerle las necesidades del departamento, se tradujera en escucharlo hablar por horas. “No soy convidada de piedra”, aseguró la gobernadora del Tolima al decir que ella quería conversar.

A la pregunta de si cree que le cobraron ser crítica del Gobierno y por eso el jefe de Estado no interactuó con ella, la gobernadora del Tolima señaló que, si la hubieran dejado hablar, tenía contemplado abordar asuntos positivos del trabajo entre el departamento y el Gobierno, pero también llevaba múltiples requerimientos, dado que Petro no iba desde 2024. “También iba a reconocer lo bueno (…) Era un día histórico”, agregó la gobernadora.

Vea la entrevista completa con Adriana Matiz:

La gobernadora explicó que cuando llegó, la sentaron a un extremo y al alcalde de Córdoba en el otro lado. Tras esto, comenzaron las intervenciones y hasta hablaron miembros de la comunidad, por lo que pensó que a ella también la iban a dejar decir unas palabras.

“Anuncian al presidente y fue cuando dije: ’No, aquí no hay espacio para la voz de los territorios, yo no tengo nada que hacer aquí‘”, relató y recordó que ella también fue elegida por el pueblo y tenía derecho a intervenir.

“Me despido de manera respetuosa de la señora ministra y voy y le digo al señor presidente que me retiraba del evento; él no me contestó nada”, manifestó.

Chaparral

En el marco del evento de ‘Entrega de 82.000 hectáreas por la paz del Tolima’ en Chaparral, el presidente se refirió a cómo en este municipio fue donde se inició la lucha del campesinado por la tierra en Colombia.

En su discurso, el mandatario destacó que “aquí, en Chaparral, quizás junto a Córdoba y Sucre, comenzó, desde el punto de vista del campesinado de Colombia, una lucha, a principios del siglo XX, que se ha extendido por todo el siglo y ahora nos acompaña aquí en el siglo XXI”.

El jefe de Estado explicó que “la diferencia es que esta vez la lucha campesina es victoriosa, y queremos que sea así, porque ya van más de 700 mil hectáreas adquiridas, obtenidas, recuperadas por diversas vías para tener un fondo de tierras”, subrayó el mandatario.

En cuanto al número de hectáreas entregadas, el mandatario indicó que, si bien hoy son 82.000, tienen que ser muchas más, y agregó que “esas tierras tienen que ser para el campesinado, los indígenas y las comunidades afro, que también las hay, del sur tolimense y que se extiendan hasta el norte, hasta el Líbano bolchevique. Que la tierra sea de ustedes, que la paz sea de ustedes, que la vida sea de ustedes, que Colombia sea de ustedes y el futuro también”, enfatizó el presidente.

El mandatario también recurrió a una combinación de filosofía y poesía durante su discurso en Chaparral: “En las estrellas nos encontraremos todos, porque como misión tenemos que ir a labrar también las tierras, hoy inertes de los seres siderales, que muertos nos rodean. Porque llevar la vida hasta lo lejos es nuestra misión como humanidad, y se alcanzará cuando al frente estén las mujeres campesinas sembrando la comida de la humanidad, porque sin eso nunca se podrá prosperar ni volverse rico”.