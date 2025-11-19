Suscribirse

“Petro les parece como Cantinflas, están esperando siempre que diga algo para poderse reír”

Uno de los precandidato presidenciales arremetió duramente en contra del jefe de Estado.

Redacción Debate
19 de noviembre de 2025, 6:01 p. m.
A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño. Hará lo posible para que su proyecto político sea reelegido.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Hugo Andrés Sierra-PRESIDENCIA

Juan Carlos Pinzón sorprendió en las últimas horas al lanzar una propuesta que una a la derecha de cara a las elecciones del 2026. El exministro de Defensa habla de hacer una encuesta para escoger un único candidato que reciba el apoyo de todos y así derrotar al petrismo.

La propuesta de Juan Carlos Pinzón en busca de un CANDIDATO ÚNICO de oposición | El Debate

Pinzón habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema, pero también aprovechó para referirse al presidente Gustavo Petro y lo que ha sido su Gobierno, dejando una frase que llamó la atención y en la que mencionó a Cantinflas.

El también exembajador de Colombia en Estados Unidos no se atrevió a responder directamente si considera que el jefe de Estado tiene ética, sino que se limitó a decir: “El país lo ha visto”.

Gustavo Petro ha dicho que es “víctima de las injurias” de Álvaro Leyva.
Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

Sin embargo, fue un poco más allá y apuntó muy duro en contra del máximo mandatario. “Lo que se ha visto con él es muy vergonzoso”, manifestó.

Es un tipo que primero en su condición personal se comporta, honestamente, dejando mucho que desear. (...) Es una vergüenza su comportamiento”, añadió.

Contexto: Juan Carlos Pinzón y las preguntas “éticas” que hace sobre la candidatura de Iván Cepeda

El precandidato presidencial se mostró en contra de la forma en la que Petro maneja a Colombia y, en ese momento, reveló una conversación que tuvo con una persona que comparó al mandatario con el comediante mexicano.

&quot;El veto es con el SOCIALISMO del siglo XXI. Esto es con votos&quot;: Pinzón | El Debate

“Hace unos días alguien me decía que Petro les parecía como Cantinflas: están esperando siempre que diga algo para poderse reír de lo que dice. Es muy doloroso”, sostuvo.

Además, Pinzón también cuestionó el “entorno” que hay en la Casa de Nariño, centrándose especialmente en las personas que están allí y que tienen líos con la justicia.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Juan Carlos Pinzón Bueno, precandidato presidencial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Todo esto, afirmó el exministro de Defensa, es muy “preocupante” y debería ser más que suficiente para que las personas le apuesten a otro sector en el 2026. “Prácticamente cada decisión que toman queda en duda”, dijo.

Contexto: Juan Carlos Pinzón propone una encuesta para unir a los candidatos de la derecha, pero no menciona a Abelardo de la Espriella

Incluso, habló de la polémica por la compra de los aviones y las revelaciones de la supuesta vida de lujo que lleva Verónica Alcocer en Suecia. “Miren todo este entorno de duda y manto de duda que se crea”, manifestó.

Eso es muy preocupante y eso es lo que el país no puede tolerar más”, agregó.

&quot;Lo que el país ha visto con PETRO es vergonzoso. Parece como Cantinflas&quot; | El Debate

En ese sentido, indicó que lo que él busca es generar una alianza que responda a los intereses de los colombianos y que ponga por encima de todo al país. “Eso es lo que están demandando los ciudadanos”, señaló.

“Ese es el trabajo que hay que hacer”, complementó la idea.

&quot;Iván Cepeda tiene MUCHO que contarle al país sobre sus nexos con las Farc&quot; | El Debate

Por otra parte, el precandidato también se refirió a uno de sus adversarios: Iván Cepeda, precandidato del Pacto Histórico. Pinzón dejó en claro que, desde su visión, todavía tiene muchas cosas que contarle al país sobre sus supuestos nexos con las extintas Farc.

Eso es algo que Cepeda algún día, con cabeza fría y con seriedad, deberá decir, porque son muchas las dudas que hay. (...) Obviamente si tuvo una relación seria con las Farc, es algo que de inmediato pone en duda cualquier reputación”, explicó.

