“Petro les parece como Cantinflas, están esperando siempre que diga algo para poderse reír”

Juan Carlos Pinzón sorprendió en las últimas horas al lanzar una propuesta que una a la derecha de cara a las elecciones del 2026. El exministro de Defensa habla de hacer una encuesta para escoger un único candidato que reciba el apoyo de todos y así derrotar al petrismo.

Pinzón habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema, pero también aprovechó para referirse al presidente Gustavo Petro y lo que ha sido su Gobierno, dejando una frase que llamó la atención y en la que mencionó a Cantinflas.

El también exembajador de Colombia en Estados Unidos no se atrevió a responder directamente si considera que el jefe de Estado tiene ética, sino que se limitó a decir: “El país lo ha visto”.

Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

Sin embargo, fue un poco más allá y apuntó muy duro en contra del máximo mandatario. “Lo que se ha visto con él es muy vergonzoso”, manifestó.

“Es un tipo que primero en su condición personal se comporta, honestamente, dejando mucho que desear. (...) Es una vergüenza su comportamiento”, añadió.

El precandidato presidencial se mostró en contra de la forma en la que Petro maneja a Colombia y, en ese momento, reveló una conversación que tuvo con una persona que comparó al mandatario con el comediante mexicano.

“Hace unos días alguien me decía que Petro les parecía como Cantinflas: están esperando siempre que diga algo para poderse reír de lo que dice. Es muy doloroso”, sostuvo.

Además, Pinzón también cuestionó el “entorno” que hay en la Casa de Nariño, centrándose especialmente en las personas que están allí y que tienen líos con la justicia.

Juan Carlos Pinzón Bueno, precandidato presidencial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Todo esto, afirmó el exministro de Defensa, es muy “preocupante” y debería ser más que suficiente para que las personas le apuesten a otro sector en el 2026. “Prácticamente cada decisión que toman queda en duda”, dijo.

Incluso, habló de la polémica por la compra de los aviones y las revelaciones de la supuesta vida de lujo que lleva Verónica Alcocer en Suecia. “Miren todo este entorno de duda y manto de duda que se crea”, manifestó.

“Eso es muy preocupante y eso es lo que el país no puede tolerar más”, agregó.

En ese sentido, indicó que lo que él busca es generar una alianza que responda a los intereses de los colombianos y que ponga por encima de todo al país. “Eso es lo que están demandando los ciudadanos”, señaló.

“Ese es el trabajo que hay que hacer”, complementó la idea.

Por otra parte, el precandidato también se refirió a uno de sus adversarios: Iván Cepeda, precandidato del Pacto Histórico. Pinzón dejó en claro que, desde su visión, todavía tiene muchas cosas que contarle al país sobre sus supuestos nexos con las extintas Farc.