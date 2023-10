Fico Gutiérrez: “el país dio un giro y el Gobierno debe escuchar y no pasar de agache”

“ Este es un mensaje directo al Gobierno nacional, a Petro, donde el país le dice ‘consideramos que no va por buen camino’ . Esto es una especie de plebiscito, de manifestación, donde básicamente se dice que este sí es un verdadero cambio, porque aquí lo que vamos a hacer es gobernar al país desde las regiones, lo vamos a hacer con eficiencia, no con demagogia; lo vamos a hacer con resultados, no con populismo; lo vamos a hacer con transparencia, no con corrupción”, destacó Gutiérrez en Vicky en Semana.

“El Gobierno debe escuchar, entender que aquí pasó algo. No es pasar de agache y que no pasó nada, no. Tienen que pensar que hay que cambiar muchas cosas, que deben llamar al diálogo, que deben respetar las decisiones del otro, que deben entender que los que no votamos por ellos también hacemos parte del país. Que no pueden seguir estigmatizando a la prensa, a la oposición”, agregó Gutiérrez en Vicky en Semana.