Gustavo Bolívar y su cruda radiografía sobre tensión entre Petro y la justicia

A propósito de la tardanza, el pasado 8 de febrero tuvo lugar una movilización que terminó en momentos de tensión a las afueras del Palacio de Justicia, en Bogotá. Ante la presencia de los manifestantes, los magistrados no pudieron salir del recinto. Este evento fue asumido como una presión a la Corte para que acelerara la elección.

En primer lugar, Bolívar consideró que dichas marchas no se debieron haber convocado para ese día, dado se reunían los magistrados para tratar de escoger entre la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, pero, al final, ninguna de las aspirantes alcanzó los 16 votos necesarios para ser nombrada fiscal.

El excongresista también manifestó que, supuestamente, la presión para que la Corte Suprema de Justicia elija al próximo jefe del ente acusador, se está haciendo es desde las redes sociales y no desde el Gobierno de Petro.

“No hay tensión con la Corte”

“Es que han querido equiparar esto como un secuestro. Nunca pasó eso (...). No hubo una amenaza como tal a los magistrados, de un comunicado, de una persona con un megáfono o de una gente diciendo ‘por aquí no salen’. Simplemente, ellos tomaron la precaución de no salir porque, obviamente, sí es amenazante que uno esté rodeado de manifestantes”, dijo Bolívar en el Vicky en Semana.