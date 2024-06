La reacción del expresidente Iván Duque al “no niego esa posibilidad en un futuro” del presidente Petro: “pongámosle mucho ojo”

“ Hoy no es posible bajo ningún punto de vista lo que el Gobierno quiere lograr de una reelección a través de una constituyente hechiza, sin cumplir los requisitos que establece la carta política- la Constitución Política-. Porque hoy seguimos teniendo, no solamente una Corte Constitucional que interpreta confidelidad a la carta política y tenemos un Congreso que se ha sabido parar en torno a muchos de los adefesios normativos que se han presentado”, agregó Duque en Vicky en Semana.

“Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional, y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo ‘no’ a una constituyente, ‘no’ al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”, expresó el jefe de Estado desde a Casa de Nariño.