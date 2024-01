“Los costos por un lado y por el otro la disponibilidad de los medicamentos”: abogado Fabio Humar lanza alerta sobre la reforma a la salud

“ Entonces el argumento es, los costos por un lado, y por el otro lado la disponibilidad de los medicamentos , todo ellos importados la mayoría. Entonces, la discusión aquí no es si yo puedo pagar o no los medicamentos, si los necesito o no. La discusión es que 50 millones de colombianos tenemos el derecho a acudir a la salud y el Gobierno tiene que dar un parte de tranquilidad en torno a ese aspecto ”, recalcó el jurista.

“Entonces a mí no me va a decir ahora que esta es la opinión de una persona económicamente privilegiada o de un abogado exitoso, entonces que yo no puedo opinar. No. Yo estoy opinando en la calidad de un ciudadano colombiano que conoce el sistema, que necesita la eficiencia y la eficacia del sistema médico y que lo ha defendido y defenderé”, señaló el abogado.