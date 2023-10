“Presidente Gustavo Petro salga y póngale la cara al país”: Andrés Pastrana

“Es que es su propia familia. Que no nos vengan y no nos sigan diciendo que hay un ‘golpe blando’ y es que la derecha y los progresistas no quieren dejarlo gobernar, como ponen en los tuits. No, es que es su propia familia fue la que denunció los ilícitos que se cometieron en su campaña, no le venga a decir a los periodistas y no nos venga a decir a quienes estamos haciendo la oposición que es culpa nuestra. No, ponga la cara presidente, salga y cuéntele al país qué pasó, y reitero el presidente de la campaña [Ricardo Roa] tiene que poner la cara... dónde está el presidente de Ecopetrol, él fue el que recibió los recursos”, interrogó el expresidente Andrés Pastrana Arango en Vicky en Semana.