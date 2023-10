Andrés Pastrana: “este es el Gobierno más corrupto de la historia de Colombia”

“Tenemos a un presidente de la República y a un gerente de campaña que violaron, creo yo, los topes electorales; por todo lo que hemos visto y todos los dineros que no se han registrado de lejos, se violaron los topes electorales y hay es un tema penal. Reitero, el que responde es el presidente de la República y la vicepresidente -Francia Márquez - la que está entredicho en este momento”, dijo Pastrana.

“ Es su propio hijo el que nos está contando a los colombianos cómo y de qué forma se manejó la campaña . El presidente Petro sabía todo lo que estaba sucediendo. Es su hijo, no es ni la derecha, ni la izquierda, ni los sindicatos, ni los periodistas. Es su propia familia la que lo está denunciando”, agregó en Vicky en Semana.

“No puede seguir escondiéndose”

“El presidente no tiene que seguir escondiéndose, porque hoy, a la gente qué le importa si la gasolina hoy; o qué le importa en este momento la reforma a salud o a la educación. No, estamos hablando de la dignidad y legitimidad de la Presidencia de Colombia. El presidente tiene que responder, él no puede seguir escondiéndose precisamente de todas estas denuncias y por eso lo importante que salga él”, señaló Pastrana.