María Fernanda Cabal a Gustavo Petro: “pasa por alto que los periodistas no están obligados a la reserva del sumario; admite que Euclides Torres sí le financió su campaña”

“Gustavo toda su vida desconoció la ley y sin tener idea o importarle el derecho, pasa por alto que los periodistas no están obligados a la reserva del sumario; pero además admite que Euclides Torres sí le financió su campaña (extemporánea). Si no era campaña en tiempo permitido, sencillamente era ilegal”, aseguró Cabal.

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro dijo que estas compulsas de copias, supuestamente, no serían válidas porque el mandatario es un aforado constitucional. Petro también arremetió contra SEMANA por publicar las declaraciones de Nicolás Petro a la Fiscalía, a pesar de que eso está garantizado en la libertad de prensa.

“Y de manera mas aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no esta cobijado por la ley electoral de campañas. Ni al interrogador de la Fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestación de la ‘P’ en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”, aseguró Petro.

El mandatario se defendió diciendo que se habría tratado de una reunión política y que el acto no perteneció a su campaña porque se hizo cinco meses antes de que iniciara formalmente el calendario electoral. “Completo así ocho años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país”, dijo Petro.

“Empezó el juicio político contra el presidente. Es la oportunidad de no repetir la historia. El tema no es si Petro sabía o no, hoy es aplicar la Constitución y la Ley que castiga la trampa electoral por la violación de topes electorales. Hechos claros, consecuencias claras”, cuestionó Ingrid Betancourt.