“Dictador que no tolera la libre expresión”: Enrique Gómez se despacha contra el presidente Petro

Así mismo, calificó como “aberrante”, que este medio hubiese publicado, en exclusiva, el interrogatorio de Nicolás y afirmó que “la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados”.

“Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas”.

Ante esto, Gómez señaló al presidente de dictador y afirmó que no soporta la libre expresión: “#LibreExpresionEs algo que los dictadores no soportan. Resulta que toca pedirle permiso al autócrata para revelar las porquerías hechas en su campaña y que confesó Nicolás Petro, sí, el hijo que no crio”.