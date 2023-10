Andrés Pastrana: “el narcotráfico se compró la Presidencia de Colombia”

A manera de introducción, el exmandatario dijo que resulta increíble que los petroconservadores no se han pronunciado frente a lo que viene sucediendo con el Gobierno Petro. Puntualmente, en relación “a la corrupción y de cómo hay una elección ilegítima”.

¿Usted ha oído a César Gaviria, como presidente del Partido Liberal, salir a decir que el presidente Petro tiene que poner la cara (...). O a la presidente de La U, o al presidente de Alianza Verde. Todos estos partidos, que supuestamente son los partidos de Gobierno, el petroconservatismo, en cabeza del senador Cepeda (...). No entiendo cómo hoy no han salido a ponerle la cara al país, a pedirle explicaciones al presidente. Lo que está en juego aquí es la democracia ”, expresó Pastrana.

“ Es que lo que está en juego es que el narcotráfico se compró la Presidencia de Colombia, en que hay un presidente que violó los topes electorales con dineros ilícitos. Va a pasar lo mismo del 8.000, que se hacen todas esas denuncias y no pasa absolutamente nada”, puntualizó Andrés Pastrana en el espacio de Vicky en Semana.

“Esta es la crisis más grave de la democracia”

A propósito de las elecciones regionales, el expresidente Pastrana vaticinó que los electores van a castigar a los petroconservadores: “los liberales, los de La U, los de Alianza Verde no votaron por Petro; ellos no estuvieron de acuerdo con él. Si nosotros hubiéramos estado de acuerdo con la política de Petro, lo hubiéramos respaldado. Ellos traicionaron a sus electores y, por eso, el próximo 29 de octubre, los conservadores de bien no van a votar por ellos”.