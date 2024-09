“Sabemos que en 2025 arranca esa maquinaria política por parte del Gobierno Petro para beneficiar su campaña política”

El senador también manifestó que, si bien el presidente Gustavo Petro ha dicho reiteradamente que supuestamente no le interesa quedarse en el poder, sus actos demuestran lo contrario.

“Dice que no le gusta el poder, que no quiere quedarse, pero todo lo que hace y está haciendo, es casi que para perpetuarse en el poder. Pero aquí yo llamaría la atención de los que por ahora tienen el poder más valioso que son los colombianos. Y es que no quiero darle palo al país, pero sí quiero llamarle la atención, porque muchas veces los colombianos, aunque la están pasando mal, se dejan extorsionar con un subsidio o con 100 mil pesos que les dan el día de las elecciones”, agregó el senador.