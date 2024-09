Corrupción en la UNGRD: ordenan pruebas en la demanda que pide la “muerte política” del senador Iván Name

SEMANA conoció en primicia el auto que decreta pruebas en el marco del estudio de la demanda de pérdida de investidura en contra del senador de la Alianza Verde Iván Leonidas Name Vásquez, por presuntamente estar inmerso en un tráfico de influencias, el cual se hizo visible en los procesos de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Instalación del Congreso de la República 2024. Iván Name y presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres

El despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ordenó, principalmente, la revisión de las entrevistas e interrogatorios rendidos tanto ante la Corte Suprema de Justicia como ante la Fiscalía General por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, y en la que habría confirmado la participación del congresista Name en este entramado de corrupción.

Iván Name | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Además de esto, se fijó revisar la imputación de cargos hecha por la Fiscalía General el pasado 25 de agosto en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, con el fin de establecer si el senador Name fue mencionado.

Instalación nueva legislatura Congreso 2024 Presidente Gustavo Petro e Iván Name | Foto: Guillermo Torres

“El señor Iván Leónidas Name Vásquez faltó a sus deberes constitucionales y legales, pues las evidencias conducen a que este mismo obtuvo un proyecto personal que fue el dinero recibido, obtenido gracias a su investidura de congresista y presidente del Senado y, aún peor, representando la máxima institución de la Rama Legislativa”, señala uno de los apartes de la demanda firmada por el veedor ciudadano.

“Yo con esa persona hago el trámite… Un día entrego una parte y al otro día entrego la otra parte; ahí sí, juntos vamos y entregamos el completo”, reveló Pinilla. Y agregó: “Yo llego a un sitio donde sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entrego ahí y ya luego me salgo (…). Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name), para informarle que ya estaba listo”, explicó Pinilla, quien sigue a la espera de que se firme un principio de oportunidad con la Fiscalía General.