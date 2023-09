“Vemos a Petro criticando con razón la dictadura de Pinochet, pero tratando de justificar la castrista”: el debate tras defensa del jefe de Estado a Cuba

“A mí me gusta otro tipo de democracia, yo soy de democracias más abiertas, yo prefiero elecciones de varios partidos. Pero creo que es un régimen, no sé si una dictadura (...) me gustan los temas políticos mucho más abiertos, con posibilidad de participación, de enfrentamiento de ideas, de equilibrio de poderes. En Cuba no hay equilibrio de poder, no hay quién vigile el partido de gobierno”, agregó Ocampo.