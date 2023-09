Iván Duque habla nuevamente sobre Petro: “Uno puede ser de izquierda o derecha, pero no un idólatra de los regímenes más opresores que se hayan conocido en el hemisferio”

Duque ha representado el papel de un expresidente ponderado, que no se inmiscuye en asuntos de su sucesor y que solo ha aparecido en el escenario público cuando lo cuestionan o le critican sus cuatro años de gobierno, como ocurrió este fin de semana cuando Petro lo señaló de bloquear a Cuba de los apoyos del Gobierno de Estados Unidos. En ese mismo trino en la cuenta de X, anteriormente Twitter, el presidente defendió la dictadura de los Castro.

El expresidente afirmó que Cuba tiene muchas cosas a partir de las cuales se pueden mantener las relaciones diplomáticas. “Yo creo que el llamado de fondo es a que en una dictadura, en una región que firmó una carta democrática, no se puede mirar hacia el otro lado, sino exigir una verdadera transición para que el pueblo cubano ejerza plenamente sus libertades”.

El expresidente Duque se refirió en la estación radial al lenguaje que utilizó Petro a la hora de escribir el mensaje contra el exmandatario. “Hay que ver en qué circunstancias se es capaz de escribir en ese lenguaje, pero más allá de eso, el fondo es que en el siglo XXI no pueden seguir existiendo voces que legitimen una dictadura que le ha hecho tanto daño a un pueblo, a una región. Es más, queda claro que en Cuba se han muerto niños, ancianos, hombres, mujeres, producto de toda la destrucción del aparato de libertades y el aparato económico”.

En la entrevista, Duque reafirmó “que uno puede ser de izquierda, de derecha, pero lo que uno no puede ser es un idólatra de los regímenes más opresores que se hayan cometido en el hemisferio” .

Este fin de semana, el expresidente, en su mensaje de respuesta a Gustavo Petro, recordó: “Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara. Muchos de esos crímenes, como los del ELN o los de las Farc, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal ‘revolución’ de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus comandantes”.